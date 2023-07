Mandi News: थुनाग में बाढ़ प्रभावितों को एक-एक लाख रुपये प्रदान करेगी प्रदेश सरकारः सीएम सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मण्डी ज़िला के सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग उप-मण्डल में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से थुनाग बाजार में हुए नुकसान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर थुनाग में बाढ़ प्रभावित परिवारों को एक-एक लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को थुनाग के साथ बहते नाले के तटीयकरण के भी निर्देश दिए।

Mandi News: थुनाग में बाढ़ प्रभावितों को एक-एक लाख रुपये प्रदान करेगी प्रदेश सरकारः सीएम सुक्खू

Your browser does not support the audio element.

मंडी, जागरण संवाददाता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मण्डी ज़िला के सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग उप-मण्डल में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से थुनाग बाजार में हुए नुकसान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर थुनाग में बाढ़ प्रभावित परिवारों को एक-एक लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की। तटीयकरण के दिए निर्देश उन्होंने संबंधित अधिकारियों को थुनाग के साथ बहते नाले के तटीयकरण के भी निर्देश दिए ताकि भविष्य में इस तरह की आपदा से बचाव किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के मकान बाढ़ में बह गए हैं, उन्हें सरकार की ओर से नए मकान के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को बाजार से मलबा इत्यादि शीघ्र हटाने के भी निर्देश दिए। पुनर्वास के लिए की जाएगी मदद सुक्खू ने थुनाग बाजार का व्यापक दौरा कर नुकसान का जायजा लेने के उपरान्त प्रभावितों से बातचीत की और उनका कुशलक्षेम जाना। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार इस विपदा की घड़ी में थुनाग के लोगों एवं प्रभावितों के साथ है और उनके पुनर्वास के लिए हरसंभव मदद प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर मिल्कफेड के पूर्व अध्यक्ष चेत राम ठाकुर, क्षेत्र के अन्य कांग्रेस नेता, उपायुक्त मंडी अरिन्दम चौधरी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

Edited By: Nidhi Vinodiya