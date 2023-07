Mandi News: लव के बाद अब लैंड जिहाद, सरकारी भूमी पर कब्जे को लेकर VHP आने वाले दिनों में करेगा आंदोलन

विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष लेखराज राणा ने कहा कि अन्य राज्यों से आए समुदाय विशेष के लोगों ने हिमाचल में लव जिहाद के बाद लैंड जिहाद छेड़ रखा है। सरकारी भूमि पर कब्जा कर धार्मिक स्थल बनाए जा रहे हैं। प्रशासन और सरकार ऐसे लोगों की जांच कर कार्रवाई करेंगे। ऐसे लोगों के पास रातोंरात लाखों रुपये कहां से आ रहा है।

लव के बाद अब लैंड जिहाद, सरकारी भूमी पर कब्जे को लेकर VHP आने वाले दिनों में करेगा आंदोलन

मंडी, जागरण संवाददाता: विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष लेखराज राणा ने कहा कि अन्य राज्यों से आए समुदाय विशेष के लोगों ने हिमाचल में लव जिहाद के बाद लैंड जिहाद छेड़ रखा है। सरकारी भूमि पर कब्जा कर धार्मिक स्थल बनाए जा रहे हैं। प्रशासन और सरकार ऐसे लोगों की जांच कर कार्रवाई करेंगे। ऐसे लोगों के पास रातोंरात लाखों रुपये कहां से आ रहा है। वन भूमि में गाय चराने पर प्रतिबंध हैं। देवभूमि की बेटियों को अगवा किया जा रहा समुदाय विशेष के लोगों को धार्मिक स्थल बनाने की छूट दे रखी है। विश्व हिंदू परिषद इसे किसी सूरत में सहन नहीं करेगी। प्रदेश भर में आने वाले दिनों में लव व लैंड जिहाद को लेकर आंदोलन होगा। लेखराज राणा वीरवार को मंडी में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर समुदाय विशेष के लोगों द्वारा बनाए गए धार्मिक स्थलों को सरकार तुरंत हटाए। देवभूमि की बेटियों को बहला फुसलाकर अगवा किया जा रहा है। तीन साल में 18 हजार बेटियां हुई लापता तीन वर्ष में प्रदेश से 18,000 बेटियां लापता हुई हैं। यहां के समुदाय विशेष के लोग वर्षों से मिलजुल कर शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं। अन्य राज्यों से आए मौलवी लोगों की भावना भड़का कर सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पराशर में भी अवैध तरीके से धार्मिक स्थल बनाने व उस स्थल को गूगल पर पिन कर बाहर से पैसा जुटाने का प्रयास किया गया है। वनों में अवैध रूप से ढारे बनाए जा रहे पराशर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष बलवीर ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के वनों में अवैध रूप से ढारे बनाए जा रहे हैं। पेड़ कट रहे हैं। मवेशियों की वजह से भूमि कटाव हो रहा है। इस मामले को लेकर देव समाज की बैठक आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के जिला प्रमुख घनश्याम भी उपस्थित थे।

