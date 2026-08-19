मंडी में महिला को जबरन साथ ले गया व्यक्ति, घर में बंधक बनाया; पति पहुंचा पुलिस के पास

संवाद सहयोगी, सुंदरनगर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बीएसएल कालोनी थाना के अंतर्गत एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को कथित तौर पर बहला-फुसलाकर ले जाने और उसे बंधक बनाकर घर वापस न भेजने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़ित पति की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।



कुफरी (पौड़ाकोठी) निवासी दुमानू राम ने शिकायत दर्ज करवाई है कि बीते 11 जुलाई को मामूली घरेलू विवाद के बाद उसकी पत्नी पुष्पा देवी दोनों बच्चों को घर पर ही छोड़कर अपने मामा हेत राम के साथ मायके चली गई थी। वह करीब एक महीने तक वहीं रही।

करसोग निवासी पर आरोप पीड़ित का आरोप है कि इसी दौरान तेबन (करसोग) निवासी राम कृष्ण उसकी पत्नी को मायके से अपने साथ ले गया। शिकायतकर्ता ने आशंका जताई है कि आरोपित ने उसकी पत्नी को जानबूझकर छिपाकर रखा है और उसे परिवार के पास लौटने से रोक रहा है।