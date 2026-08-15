मंडी में तेंदुए का कहर: पशुशाला की छत फाड़कर छह भेड़ों को मारा, ग्रामीणों में दहशत
मंडी की नसलोह पंचायत के रोपड़ू गांव में तेंदुए ने एक पशुशाला की छत तोड़कर छह भेड़ों को मार डाला, जिससे ग्रामीण दहशत में हैं।
HighLights
तेंदुए ने पशुशाला की छत फाड़कर छह भेड़ों को मारा
पीड़ित रोशन लाल को लगभग 70,000 रुपये का नुकसान
ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग की
जागरण संवाददाता,मंडी। मंडी शहर से सटी नसलोह पंचायत में तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पंचायत के रोपड़ू गांव में तेंदुए ने रोशन लाल की पशुशाला की स्लेटपोश छत फाड़कर अंदर बंधी आठ में से छह भेड़ों को मौत के घाट उतार दिया।
पीड़ित रोशन लाल के अनुसार, इस हमले में उनका करीब 70,000 रुपये का नुकसान हुआ है, जबकि केवल दो छोटे मेमने ही बच पाए। घटना की सूचना मिलते ही पंचायत प्रधान मथरा देवी और पशु औषधालय रोपानाल के प्रभारी अभय कुमार ने मौके पर पहुंचकर जांच व पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की। वन विभाग ने भी तेंदुए के हमले की पुष्टि की है।
क्षेत्र में यह तेंदुआ अब तक 40 से अधिक पशुओं को शिकार बना चुका है। ग्रामीणों ने जानी नुकसान के अंदेशे को देखते हुए वन विभाग से जल्द पिंजरा लगाने की मांग की है।