मंडी में तेंदुए का कहर: पशुशाला की छत फाड़कर छह भेड़ों को मारा, ग्रामीणों में दहशत

जागरण संवाददाता,मंडी। मंडी शहर से सटी नसलोह पंचायत में तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पंचायत के रोपड़ू गांव में तेंदुए ने रोशन लाल की पशुशाला की स्लेटपोश छत फाड़कर अंदर बंधी आठ में से छह भेड़ों को मौत के घाट उतार दिया।

पीड़ित रोशन लाल के अनुसार, इस हमले में उनका करीब 70,000 रुपये का नुकसान हुआ है, जबकि केवल दो छोटे मेमने ही बच पाए। घटना की सूचना मिलते ही पंचायत प्रधान मथरा देवी और पशु औषधालय रोपानाल के प्रभारी अभय कुमार ने मौके पर पहुंचकर जांच व पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की। वन विभाग ने भी तेंदुए के हमले की पुष्टि की है।