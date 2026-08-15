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मंडी में तेंदुए का कहर: पशुशाला की छत फाड़कर छह भेड़ों को मारा, ग्रामीणों में दहशत

By Hansraj Saini Edited By: Prince Sharma
Updated: Sat, 15 Aug 2026 08:26 AM (IST)

मंडी की नसलोह पंचायत के रोपड़ू गांव में तेंदुए ने एक पशुशाला की छत तोड़कर छह भेड़ों को मार डाला, जिससे ग्रामीण दहशत में हैं।

मंडी शहर में तेंदुए का कहर (फाइल फोटो)

 मंडी शहर में तेंदुए का कहर (फाइल फोटो)

HighLights

  1. तेंदुए ने पशुशाला की छत फाड़कर छह भेड़ों को मारा

  2. पीड़ित रोशन लाल को लगभग 70,000 रुपये का नुकसान

  3. ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग की

जागरण संवाददाता,मंडी। मंडी शहर से सटी नसलोह पंचायत में तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पंचायत के रोपड़ू गांव में तेंदुए ने रोशन लाल की पशुशाला की स्लेटपोश छत फाड़कर अंदर बंधी आठ में से छह भेड़ों को मौत के घाट उतार दिया।

पीड़ित रोशन लाल के अनुसार, इस हमले में उनका करीब 70,000 रुपये का नुकसान हुआ है, जबकि केवल दो छोटे मेमने ही बच पाए। घटना की सूचना मिलते ही पंचायत प्रधान मथरा देवी और पशु औषधालय रोपानाल के प्रभारी अभय कुमार ने मौके पर पहुंचकर जांच व पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की। वन विभाग ने भी तेंदुए के हमले की पुष्टि की है।

क्षेत्र में यह तेंदुआ अब तक 40 से अधिक पशुओं को शिकार बना चुका है। ग्रामीणों ने जानी नुकसान के अंदेशे को देखते हुए वन विभाग से जल्द पिंजरा लगाने की मांग की है।