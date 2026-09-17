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हिमाचल: मंडी में घास काटने को लेकर विवाद, जान से मारने की धमकी पर FIR दर्ज

By Hansraj Saini Edited By: Prince Sharma
Published: Thu, 17 Sep 2026 09:51 AM (IST)

मंडी के चांबी गांव में मालिकाना भूमि से घास काटने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया।

हिमाचल: मंडी में घास काटने को लेकर विवाद (प्रतीकात्मक फोटो)

हिमाचल: मंडी में घास काटने को लेकर विवाद (प्रतीकात्मक फोटो)

HighLights

  1. चांबी गांव में घास काटने को लेकर विवाद

  2. आरोपी ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी

  3. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

जागरण संवाददाता, मंडी। सदर तहसील के चांबी गांव में मालिकाना भूमि से घास काटने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। आरोपित ने पीड़ित को सिर कलम करने और बंदूक से उड़ाने की धमकी दे डाली।

पीड़ित केहर सिंह पुत्र चेत सिंह निवासी चांबी की शिकायत के अनुसार 12 सितंबर को गांव का ही दिनेश कुमार उसकी भूमि से जबरन घास काट रहा था।

विरोध करने पर आरोपित ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।