मंडी-पठानकोट फोरलेन: घट्टा से नारला के बीच निर्माण में देरी का मामला संघर्ष समिति ने नितिन गडकरी तक पहुंचाया

संवाद सहयोगी, जोगेंद्रनगर (मंडी)। पठानकोट-मंडी नेशनल हाईवे 154 पर घट्टा से नारला खंड तक फोरलेन निर्माण में हो रही लचर चाल से स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। फोरलेन संघर्ष समिति ने केंद्र सरकार के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाते हुए सोमवार को एसडीएम जोगेंद्रनगर मनीश चौधरी के माध्यम से केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को ज्ञापन भेजा।



समिति ने मांग उठाई है कि पैकेज-3 और 4 का निर्माण कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से वापस लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम (एनएचआइडीसीएल) को सौंपा जाए।

पैकेज तीन और चार लेआउट के फेर में फंसे समिति के अध्यक्ष बृज गोपाल अवस्थी ने बताया कि वर्ष 2017 में स्वीकृत 12,000 करोड़ रुपये की इस ड्रीम प्रोजेक्ट का लगभग 95 प्रतिशत काम पैकेज-1, 2 और 5 में पूरा हो चुका है। हालांकि, चौंतड़ा से पद्धर को जोड़ने वाले पैकेज-3 और 4 लेआउट के फेर में अब तक शुरू ही नहीं हो सके हैं।