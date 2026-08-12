फोरलेन भूमि अधिग्रहण के मामले में मंडी कोर्ट का अहम फैसला, मुआवजा राशि ब्याज सहित ट्रांसफर करने का आदेश
मंडी जिला अदालत ने कीरतपुर-मनाली फोरलेन भूमि अधिग्रहण मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने आवेदक चंदू राम को ब्याज सहित 5.79 लाख रुपये की मुआवजा रा ...और पढ़ें
HighLights
मंडी कोर्ट ने फोरलेन भूमि अधिग्रहण पर दिया अहम फैसला।
चंदू राम को ब्याज सहित 5.79 लाख रुपये मिलेंगे।
मुआवजा राशि बैंक खाते में 7 दिन में ट्रांसफर होगी।
जागरण संवाददाता, मंडी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी की अदालत ने भूमि अधिग्रहण मुआवजे से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने आवेदक चंदू राम के हिस्से की 5,79,009.66 रुपये की राशि (ब्याज सहित) उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं। एनएचएआइ ने बिलासपुर में कीरतपुर-मनाली फोरलेन के लिए अधिगृहीत भूमि के एवज में जिला अदालत में मुआवजा राशि जमा कराई थी।
छह हकदार समान अनुपात में हकदार
इससे पहले चार अक्टूबर 2024 को अदालत ने फैसला सुनाया था कि सभी छह हकदार समान अनुपात में मुआवजे के हकदार होंगे। इस निर्णय के खिलाफ चंदू राम ने प्रदेश उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी, जिसे बाद में तीन दिसंबर 2025 को वापस ले लिया गया।
7 दिन के भीतर रकम ट्रांसफर करने का आदेश
अदालत में अभियोजन पक्ष ने राशि जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अदालत ने सात दिन के भीतर बैंक विवरण जमा कराकर राशि चंदू राम के खाते में भेजने का आदेश दिया।