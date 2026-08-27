200 रुपये जुर्माने के केस में 19 साल बर्बाद..., हिमाचल में सामने आया गजब मामला, कोर्ट ने खारिज किया चालान
मंडी कोर्ट ने पुलिस द्वारा 12 साल की देरी से पेश किए गए 200 रुपये जुर्माने वाले चालान को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने इसे पुलिस की लापरवाही और आरोपी का मानसिक उत्पीड़न बताते हुए आरोपी अशोक को बरी कर दिया।
HighLights
मंडी कोर्ट ने 12 साल देरी से पेश चालान खारिज किया।
200 रुपये जुर्माने वाले मामले में आरोपी अशोक बरी।
पुलिस की लापरवाही पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया।
जागरण संवाददाता, मंडी। कहते हैं न्याय में देरी, न्याय न मिलने के बराबर है, लेकिन जब पुलिस 200 रुपये के जुर्माने वाले मामले का चालान 12 वर्ष की देरी से अदालत पहुंचाए, तो इसे क्या कहेंगे? न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) कोर्ट तीन मंडी की अदालत ने पुलिस की ऐसी ही एक बड़ी लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। वर्ष 2007 के एक मामूली मामले में पुलिस की ओर से देरी से पेश किए गए चालान को कोर्ट ने खारिज करते हुए आरोपित अशोक को बरी कर दिया।
200 रुपये जुर्माने का प्रविधान
मामला बल्ह थाना क्षेत्र का है, जहां चार फरवरी 2007 को पुलिस ने आरोपित अशोक के विरुद्ध आइपीसी की धारा 283 के तहत सार्वजनिक मार्ग में बाधा डालना या खतरा पैदा करना के तहत मामला दर्ज किया था। नियम के मुताबिक, इस धारा में अधिकतम 200 रुपये के जुर्माने का ही प्रविधान है।
वर्षों तक धूल फांकती रही फाइल
अदालत में सुनवाई के दौरान सामने आया कि यह फाइल वर्षों तक ग्राम पंचायत, नगर परिषद नेरचौक और स्थानीय पुलिस थाने के बीच प्रशासनिक फेरबदल और चिट्ठी-पत्री के खेल में धूल फांकती रही। पुलिस ने 12 से अधिक वर्षों के अत्यधिक विलंब के बाद अदालत में चालान पेश किया, लेकिन देरी को माफ कराने (धारा 473 सीआरपीसी) के लिए कोई ठोस वजह या आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया।
कानूनन मामला समयसीमा से बाहर
न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 468(2)(ए) के तहत केवल जुर्माने से दंडनीय मामलों में अदालत द्वारा संज्ञान लेने की समय-सीमा मात्र छह महीने होती है। कानूनन यह मामला काफी समय पहले ही समय-सीमा से बाहर हो चुका था।
19 वर्ष पुराने मामले का ट्रायल चलाना मानसिक उत्पीड़न
अदालत ने कहा कि 19 वर्ष पुराने इस अति-मामूली केस का अब ट्रायल चलाना न केवल आरोपित का मानसिक उत्पीड़न होगा, बल्कि अदालत के कीमती समय और संसाधनों की भी बर्बादी होगी। कोर्ट ने चालान खारिज करते हुए फाइल को रिकार्ड रूम भेजने का आदेश जारी किया। इसी प्रकार के चार अन्य मामलों में न्यायालय ने पुलिस चालान खारिज कर दिया है।
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