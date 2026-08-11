CJM मंडी के सामने बुलेट बाइक के मोडिफाइड साइलेंसर से किए पटाखे, वाहन मालिक व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब

जागरण संवाददाता, मंडी। बुलेट बाइक के माडिफाइड साइलेंसर से पटाखे जैसी तेज आवाज निकालने पर हिमाचल के मंडी कोर्ट न्यायाधीश ने कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) असलम बेग की अदालत ने रायल एनफील्ड (बुलेट) मालिक हेत राम निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।



गत तीन अगस्त को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय परिसर से अपने निवास की ओर जा रहे थे। इसी दौरान महामृत्युंजय मंदिर की तरफ से आई बुलेट (एचपी33-1553) के माडिफाइड साइलेंसर से तेज आवाजें निकल रही थी।

हेलमेट भी नहीं था सिर पर बुलेट ड्राइवर ने हेलमेट भी नहीं पहना था और वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी नहीं लगी थी। ध्वनि प्रदूषण और नियमों की अनदेखी पर सीजेएम ने सदर थाना व यातायात पुलिस को तीन दिनों के भीतर वाहन जब्त कर मालिक की पहचान रिपोर्ट पेश करने के सख्त निर्देश दिए थे।

पुलिस ने जब्त की बाइक अदालत के आदेश पर कार्रवाई करते हुए यातायात पुलिस ने टाउन हाल के समीप से बुलेट बाइक को जब्त कर लिया। इसके बाद पुलिस ने वाहन मालिक की शिनाख्त कर अदालत के समक्ष अनुपालना रिपोर्ट पेश की, जिस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए अदालत ने बाइक मालिक को पेशी के लिए तलब किया है।

काली फिल्म लगी क्रेटा गाड़ी का 5,000 रुपये का चालान उधर, पुलिस ने मनाली से चंडीगढ़ की ओर जा रही एक क्रेटा गाड़ी (जीजे04ईपी7804) को रोककर 5,000 रुपये का चालान काटा और मौके पर ही शीशों से काली फिल्म हटवाई। कुल्लू के समीप चालक द्वारा गलत तरीके से वाहन चलाने पर एक स्थानीय निवासी ने 112 नंबर पर शिकायत दर्ज करवाई थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने वाहन की तलाश शुरू की और पंडोह के पास हेड कांस्टेबल मनोज ठाकुर ने गाड़ी को जांच के लिए रोक लिया। लापरवाही से वाहन चलाने और काली फिल्म लगाने के जुर्म में पुलिस ने चालान की कार्रवाई की।