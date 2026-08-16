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मंडी के छतरी में दर्दनाक हादसा: ड्राइवर बाहर निकला और गाड़ी दो लोगों समेत पहुंच गई गहरी खाई में

By Digital Desk Edited By: Rajesh Sharma
Updated: Sun, 16 Aug 2026 12:30 PM (IST)

मंडी जिले के छतरी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक घायल हो गया। चालक के बाहर होने पर एक यात्री ने जीप स्टार्ट कर दी, जिससे वह गहरी खाई में जा गिरी।

जिला मंडी के छतरी में दुर्घटनाग्रस्त हुई पिकअप जीप।

जिला मंडी के छतरी में दुर्घटनाग्रस्त हुई पिकअप जीप।

HighLights

  1. मंडी के छतरी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ।

  2. जीप खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौत।

  3. चालक की अनुपस्थिति में यात्री ने गाड़ी चलाई।

संवाद सहयोगी, थुनाग (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई व एक घायल है। सराज विधानसभा क्षेत्र के छतरी में एक जीप गहरी खाई में गिर गई। हादसा छतरी बाजार से करीब 200 मीटर आगे ढांकसी धार में हुआ। बताया जा रहा है चालक शौच करने के लिए गाड़ी से बाहर निकला था और साथ बैठे शख्स ने जीप स्टार्ट कर दी। उससे गाड़ी नियंत्रित नहीं हुई और गहरी खाई में जा गिरी।

स्थानीय पंचायत प्रधान रिंकी शर्मा से मिली जानकारी के अनुसार जीप एचपी-32ए-3313 में सवार लोग मेले में हलवाई की दुकान लगाने के लिए आए थे। दिनभर काम करने के बाद सभी रात को आराम करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान वाहन चालक इंद्र देव पुत्र काहन सिंह निवासी पनाहर छतरी से करीब 200 मीटर आगे शौच के लिए जीप से उतरा।

चालक के अनुसार, इसी दौरान जीप में पीछे बैठे जगदीश कुमार पुत्र प्यारे लाल ने बिना पूछे वाहन स्टार्ट कर दिया और उसे चलाने लगा। चालक ने जब ब्रेक लगाने के लिए कहा, तब तक जीप उसके सामने ही गहरी खाई में जा गिरी।

जगदीश कुमार की मौत व किशन घायल

हादसे में जगदीश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि किशन चंद पुत्र रती राम निवासी जूड़ घायल हो गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायल को तत्काल नागरिक अस्पताल जंजैहली पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर कर दिया गया।

लापरवाही बनी हादसे की वजह

प्रारंभिक जानकारी में हादसे की वजह वाहन को बिना चालक की अनुमति के चलाने से जुड़ी लापरवाही बताई जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है और मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है। डीएसपी करसोग चांद किशोर ने घटना की पुष्टि की है।

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