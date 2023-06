Mandi के बागीपुल में फटा बादल, बाढ़ में बह गए स्कूल के चार कमरे; भूस्खलन के चलते फंसी 25 से अधिक गाड़ियां

मंडी, जागरण संवाददाता। रविवार शाम को मंडी बागीपुल में बादल फटने से वहां स्थित स्कूल के चार कमरे बाढ़ की चपेट में आ गए। स्कूल के चार स्कूल पानी में बह गए। वहीं सड़क मार्ग के बाधित होने के कारण चंबा के विद्यार्थियों की एक स्कूल बस सहित कई वाहन फस गए। यह लोग पराशर ऋषि मंदिर गए हुए थे।

स्थानीय प्रशासन को सूचना मिली तो पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से स्थानीय लोगों के घरों में इनके रहने का इंतजाम किया गया है। यही नहीं, कटोला-कमांद के पास भारी भूस्खलन होने के कारण 25 से 30 गाड़ियां फस गई हैं। इन गाड़ियों के आगे और पीछे दोनों ओर मलबा है। इस वजह से इनमें सवार लोगों को रेस्क्यू करके स्थानीय लोगों के घरों में ठहराया गया है।

हालात यह है कि बारिश होने के कारण मार्ग खोलने में दिक्कत आ रही है। अभी रात के समय इन मार्गों के खुलने की कोई संभावना नहीं है। वहीं मनाली-कीरतपुर फोरलेन पर खोती नाला के पास भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मलबे तो वहां से हटा दिया गया है, लेकिन लेकिन दोनों ओर वाहनों की अधिक संख्या होने के कारण भारी जाम लग गया है।

#UPDATE In the road leading to Parashar ahead of Kamand, due to a cloudburst around Baghi bridge, the whole road has been closed due to flood: Mandi Police A bus of students of Chamba and many vehicles that were coming back from Parashar got stuck. Facilities have been arranged…