10 रुपये में तंदूरी व 7 में तवा चपाती, मंडी जिला प्रशासन ने तय किए फूड रेट; 150 रुपये में मिलेगा मुर्गा
मंडी जिला प्रशासन ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए मांस, मछली, दूध, पनीर और ढाबों में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों की नई अधिकतम दरें निर्धारित की हैं।
HighLights
मंडी प्रशासन ने खाद्य पदार्थों की नई दरें निर्धारित कीं।
मांस, मछली, दूध, पनीर और ढाबा खाद्य पदार्थ शामिल।
जिलेभर में तत्काल प्रभाव से लागू होंगी नई दरें।
जागरण संवाददाता, मंडी। जिला प्रशासन मंडी ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए मांस, मछली, दूध, पनीर और ढाबों में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों की अधिकतम दरें (मांग व मूल्य) नए सिरे से निर्धारित कर दी हैं। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सभी तय दरें जिलेभर में तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएंगी। अधिसूचना के मुताबिक बकरे या भेड़ का मांस 550 रुपये प्रति किलोग्राम, सूअर का मांस 275 रुपये, जबकि ड्रेस्ड चिकन और ब्रॉयलर ड्रेस्ड की दर 210 रुपये प्रति किलोग्राम तय की गई है।
इसके अलावा अनफ्राइड मछली 250 रुपये, फ्राइड मछली 300 रुपये और जिंदा मुर्गा 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा सकेगा।
10 रुपये में तंदूरी 7 में तवा चपाती
ढाबों और भोजनालयों में अब तंदूरी चपाती 10 रुपये, तवा चपाती सात रुपये और स्टफ्ड परांठा 30 रुपये में मिलेगा। चावल, चपाती, दाल व सब्जी की फुल डाइट 80 रुपये, हाफ/फुल प्लेट चावल 50 रुपये, दाल फ्राई 60 रुपये, मीट करी 130 रुपये और चिकन करी 120 रुपये प्रति प्लेट मिलेगी। मटर या पालक पनीर व स्पेशल वेज की दर 80 रुपये, दो पूरी-सब्जी (दही के साथ) 50 रुपये और रायता 30 रुपये निर्धारित किया गया है।
पनीर 330 रुपये किलो
स्थानीय दूध 50 रुपये प्रति लीटर, पनीर 330 रुपये और दही 60 रुपये प्रति किलोग्राम बिकेगा। पैकेट बंद दूध व कोल्ड ड्रिंक्स केवल एमआरपी पर बेचे जाएंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एक प्लेट मीट या चिकन करी में कम से कम 200 ग्राम नेट मीट और पनीर डिश में न्यूनतम 100 ग्राम पनीर होना अनिवार्य है। उपायुक्त ने सभी विक्रेताओं को अपनी दुकानों के बाहर रेट लिस्ट चस्पा करने के सख्त निर्देश दिए हैं।