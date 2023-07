Mandi Accident: 200 फीट गहरी खाई में गिरी अनियंत्रित कार, गर्भवती महिला और उसके पति की मौत; तीन घायल

लेहगला के पास कार अनियंत्रित होकर 200 फीट खाई में गिर गई। इस घटना में गर्भवती महिला और उसके पति की मौत हो गई। जबकि तीन अन्य घायल हुए हैं। तीनों घायलों को नेरचौक मेडिकल कॉलेज को रेफर किया गया है। सभी लोग शनिवार देर शाम कार में थुनाग बाजार से अपने घर जा रहे थे। मृतक गर्भवती महिला की अगले महीने डिलीवरी भी होनी थी।

200 फीट गहरी खाई में गिरी अनियंत्रित कार, गर्भवती महिला और उसके पति की मौत

थुनाग/मंडी, संवाद सहयोगी। सराज विधानसभा क्षेत्र के लेहगला में एक कार के खाई में गिरने से गर्भवती महिला और उसके पति की मौत हो गई। इस हादसे में तीन अन्य घायल हुए हैं। सभी लोग शनिवार देर शाम कार में थुनाग बाजार से अपने घर जा रहे थे। लेहगला के पास कार अनियंत्रित होकर 200 फीट खाई में गिर गई। इस घटना में 3 वर्षीय रूद्राशं पुत्र खेम सिंह, खेम सिंह पुत्र उत्तम सिंह, संजय पुत्र लाल सिंह, 24 वर्षीय गर्भवती लता देवी, 24 वर्षीय चंद्र मणी पुत्र आलम घायल हो गए। अगले महीने होनी थी डिलीवरी स्थानीय लोगों ने उन्हें खाई से निकाल अस्पताल पहुंचाया। वहां उपचार के दौरान लता देवी को मौत हो गई। उसकी अगले महीने डिलीवरी होनी थाी। लता की मौत के कुछ देर बाद उसके पति खेम सिंह की भी मौत हो गई। सभी लोग शिल्हकूटला के रहने वाले हैं। किसी काम से थुनाग आए थे। तीनों घायलों को नेरचौक मेडिकल कॉलेज को रेफर किया गया है।

