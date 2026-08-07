मनाली हाईवे के लिए 2340 करोड़ की परियोजना तैयार: पंडोह में बनेगा बाईपास, चार व सात मील में टनल निर्माण होगा

हंसराज सैनी, मंडी। कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर सफर करने वाले लाखों पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए राहत भरी खबर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने नेरचौक-पंडोह खंड और पंडोह बाईपास पर भूस्खलन तथा जाम से मुक्ति दिलाने के लिए 2,340 करोड़ रुपये की परियोजना तैयार की है। इसके तहत चार मील, सात मील और पंडोह में अत्याधुनिक सुरंगों और आल वेदर ग्रीनफील्ड कारिडोर का निर्माण किया जाएगा।



एनएचएआइ ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को सौंप दी है।

खतरनाक पहाड़ियों को काटने के बजाय सुरंग का चयन नेरचौक से पंडोह के बीच ब्यास नदी से सटा पहाड़ी इलाका बेहद संवेदनशील और भूस्खलन-संभावित क्षेत्र बन चुका था। मानसून में बादल फटने व भारी वर्षा से यह मार्ग बुरी तरह प्रभावित रहता था। एनएचएआइ ने 30 से 100 मीटर ऊंची पहाड़ियों को काटने और उनमें ब्लास्टिंग करने के बजाय अब सुरंग निर्माण का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प चुना है।

चार मील: 390 करोड़ रुपये से बनेंगी जुड़वां सुरंगें चार मील क्षेत्र में 898 मीटर और 1,032 मीटर लंबी जुड़वां सुरंगें बनाई जाएंगी। इस प्रोजेक्ट पर कुल 390 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके लिए 7.892 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।

सात मील: 690 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा दो किमी सुरंग कारिडोर सात मील के 2.485 किलोमीटर लंबे खंड में लगभग दो किलोमीटर लंबी जुड़वां सुरंगों का निर्माण होगा। इस पर 690 करोड़ रुपये खर्च होंगे। परियोजना के लिए आवश्यक 14.235 हेक्टेयर वन भूमि की स्वीकृति वन विभाग से मिल चुकी है।

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