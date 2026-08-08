मनाली फोरलेन पर रफ्तार का कहर, नगवाईं अस्पताल के पास वाहन चालक व्यक्ति को रौंदकर फरार

सहयोगी, नगवाईं (मंडी)। कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर रफ्तार का कहर दिखा है। नगवाईं अस्पताल के समीप शुक्रवार रात करीब साढ़े नौ बजे एक तेज रफ्तार वाहन ने व्यक्ति को रौंद दिया। मृतक की पहचान नेपाल निवासी रत्न बहादुर के रूप में हुई। हादसा बेहद भीषण था, व्यक्ति खून से लथपथ सड़क किनारे पड़ा मिला। दुर्घटना के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया।



स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची औट थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपित वाहन चालक का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

दुर्घटनाओं का हॉटस्पॉट बना नगवाईं फोरलेन बनने के बाद से नगवाईं अस्पताल क्षेत्र दुर्घटनाओं का हाटस्पाट बनता जा रहा है। उल्लेखनीय है कि दो दिन पहले भी इसी स्थल से मात्र 300 मीटर की दूरी पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की जान चली गई थी।