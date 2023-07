Himachal Pradesh: बागी खड्ड के दोनों किनारों पर 3 किमी तक भूस्खलन, खाली करवाए गए 10 घर; प्रशासन ने लिया जायजा

भूस्खलन का मलबा थोड़ी सी वर्षा में यहां कहर बरपा सकता है। मलबे से बागीनाला पुल के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से भर गया है। इससे पुल को भी खतरा पैदा हो गया है। पिछले दिनों बादल फटने से पुल की नींव पहले ही खोखली हो चुकी है। वहीं लंबाडाल हेलीपैड के समीप पहाड़ी में डेढ़ किलोमीटर के दायरें में कई दरारें आ गई हैं।

Himachal Pradesh: बागी खड्ड के दोनों किनारों पर 3 किमी तक भूस्खलन

