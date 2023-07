Mandi: बारिश के कारण भूस्खलन होने से राष्ट्रीय राजमार्ग 305 अवरुद्ध, वाहनों की आवाजाही बंद

Mandi News मंडी से कुल्लू सड़क मार्ग एक तरफा यातायात के लिए बहाल है। मंडी कटौला बजौरा मार्ग सलगी के पास अर्थात आईआईटी के नॉर्थ कैंपस के पास सड़क धंसने से मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है और किसी भी प्रकार के वाहन की आवाजाही संभव नहीं है। सड़क को कम से कम छोटे वाहनों के लिए बहाल करने के प्रयास जारी हैं।

बारिश के कारण भूस्खलन होने से राष्ट्रीय राजमार्ग 305 अवरुद्ध : जागरण

मंडी, जागरण संवाददाता: जिला मुख्यालय में प्राप्त सूचना अनुसार मंडी से कुल्लू सड़क मार्ग एक तरफा यातायात के लिए बहाल है। मंडी कटौला बजौरा मार्ग सलगी के पास अर्थात आईआईटी के नॉर्थ कैंपस के पास सड़क धंसने से मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है और किसी भी प्रकार के वाहन की आवाजाही संभव नहीं है। सड़क को कम से कम छोटे वाहनों के लिए बहाल करने के प्रयास जारी हैं। गाड़ियों को पंडोह से गोहर, गोहर से चैलचौक, चैलचौक से सुंदरनगर भेजा जा रहा है। इसके अलावा चंबा तीसा सड़क कलहेल व चांजू नाला के पास भूस्खलन होने के कारण सभी प्रकार की गाड़ियों के लिए बंद किया गया है।

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN