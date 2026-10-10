हिमाचल में मंडी के करसोग में वन विभाग ने पकड़ी देवदार तेल की बड़ी खेप, 2.32 लाख रुपये का 1363 लीटर ऑयल जब्त

जागरण संवाददाता, मंडी। 10 अक्तूबर। वन संपदा के अवैध परिवहन के विरुद्ध वन विभाग करसोग ने पांच दिन के भीतर दूसरी बड़ी कार्रवाई की है।

रायगढ़-जंजैहली सड़क पर रात्रि गश्त के दौरान विभागीय टीम ने एक पिकअप से देवदार के तेल से भरी 44 कैन बरामद कीं। बरामद तेल की मात्रा लगभग 1364 लीटर और अनुमानित कीमत 2,32,800 रुपये बताई गई है। विभाग ने संबंधित वाहन और तेल को आगामी कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस थाना जंजैहली के सुपुर्द कर दिया है।

सुबह 4:30 बजे गश्त के दौरान पकड़ी खेप वन विभाग की ओर से पुलिस थाना जंजैहली के प्रभारी को दी गई लिखित शिकायत के अनुसार, 9 और 10 अक्तूबर की मध्यरात्रि विभागीय कर्मचारी क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान सुबह करीब 4:30 बजे रायगढ़-जंजैहली सड़क पर पिकअप नंबर HP87-2783 में देवदार का तेल ले जाए जाने का मामला सामने आया। वाहन की जांच के दौरान तेल से भरी 44 कैन बरामद हुईं। विभागीय टीम ने बरामद तेल और वाहन को आगामी कार्रवाई के लिए पुलिस के सुपुर्द कर दिया।

2.32 लाख रुपये का तेल, परिवहन की वैधता की जांच अहम शिकायत के अनुसार, बरामद देवदार के तेल की अनुमानित मात्रा 1364 लीटर है, जिसकी कीमत 2,32,800 रुपये आंकी गई है। मामले में तेल के स्रोत, परिवहन की अनुमति और संबंधित दस्तावेजों की जांच महत्वपूर्ण होगी। पुलिस जांच के बाद ही परिवहन की वैधता और नियमों के उल्लंघन की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

पांच दिन में दूसरी बड़ी कार्रवाई, वन संपदा की सुरक्षा पर जोर वन विभाग करसोग की पांच दिन के भीतर दूसरी बड़ी कार्रवाई से वन संपदा की सुरक्षा और अवैध परिवहन पर निगरानी का मुद्दा फिर चर्चा में है। लगातार गश्त के दौरान इस तरह की खेप सामने आने से वन संपदा से जुड़े मामलों में सख्त निगरानी की जरूरत भी रेखांकित होती है।

वन विभाग कर्मचारी कुशल सिंह की शिकायत मामले में वन विभाग के कर्मचारी कुशल सिंह ने पुलिस थाना जंजैहली के प्रभारी को लिखित शिकायत सौंपी है। शिकायत में बरामद तेल और वाहन का विवरण दर्ज किया गया है। विभाग ने दोनों को पुलिस थाना जंजैहली के सुपुर्द कर दिया है, ताकि नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सके।