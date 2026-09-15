हिमाचल के दो भाइयों का कमाल, जोगिंद्रनगर में खुद के खर्चे पर सड़क से हटवाया मलबा; दो महीने से बंद था रास्ता

जागरण संवाददाता, जोगेंद्रनगर। उपमंडल की ग्राम पंचायत बघैर रकतल के उपप्रधान विजय कुमार और उनके बड़े भाई संजीव कुमार ने जनहित में एक नमूना पेश किया है।

बरसात के कारण पिछले करीब दो माह से बंद चघेड़-बनगोटा से मोल्थरी चौक गलू मार्ग को दोनों भाइयों ने अपने निजी खर्च पर जेसीबी मशीन लगवाकर यातायात के लिए पूरी तरह बहाल कर दिया है।

इस सड़क के खुलने से पांच पंचायतों के हजारों लोगों को राहत मिली। उपप्रधान विजय कुमार ने बताया कि भारी बारिश के चलते सड़क पर जगह-जगह भारी मलबा आ गया था, जिससे यह मार्ग पूरी तरह ठप हो गया था।

रास्ता बंद होने के कारण स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों, कार्यालय आने-जाने वाले कर्मचारियों और स्थानीय निवासियों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लोगों की इस गंभीर समस्या को देखते हुए रविवार को दोनों भाइयों ने खुद आगे आकर जेसीबी मंगवाई और मलबा हटवाकर आवाजाही सुचारू करवाई। स्थानीय निवासियों ने इस कार्य के लिए विजय कुमार और संजीव कुमार का आभार जताया है।