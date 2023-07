हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बारिश व बाढ़ से हुए नुकसान के लिए एक बार फिर सरकार को निशाने पर लिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बार मानसून जल्द आने का पूर्वानुमान था लेकिन सरकार चुपचाप बैठी रही। मानसून की तैयारियों को लेकर सात महीने में एक भी बैठक नहीं की गई। अब इनके विधायक भी भड़ास निकाल रहे हैं।

'सरकार में समन्वय की कमी, मंत्री निकाल रहे आपदा में एक दूसरे का जनाजा'- पूर्व CM जयराम ठाकुर

मंडी, जागरण संवाददाता। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार में समन्वय नाम की कोई चीज नहीं है, आपदा में मंत्री एक दूसरे का जनाजा निकाल रहे हैं। एक आरोप लगा रहा है तो दूसरा उसका खंडन कर रहा है। इससे जनता परेशान है। जनता को राहत पहुंचाना तो दूर की बात है, सरकार ने तीन दिन तक अपने विधायक की सुध तक नहीं ली। जयराम ठाकुर ने कहा कि लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर इंटरनेट मीडिया में अपनी सरकार पर भड़ास निकाल रहे हैं। शनिवार को मंडी में पत्रकारों से बात करते हुए जयराम ठाकुर ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों में हो रही देरी पर प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। 'सरकार ने जनता को मुश्किल में डाला है' उन्होंने कहा कि यह समय जनता पर बोझ डालने का नहीं बल्कि राहत देने का है। सात माह में दूसरी बार डीजल के दाम बढ़ा सरकार ने जनता को और मुश्किल में डाला है। बस, ऑटो, टैक्सी का किराया और मालभाड़ा बढ़ने से इसका बोझ गरीब जनता पर पड़ेगा। बकौल जयराम ठाकुर सरकार आपदा से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा कि तैयारियों को लेकर सात माह में एक बैठक नहीं हुई। मानसून जल्द आने का पूर्वानुमान था लेकिन सरकार चुपचाप बैठी रही। पर्यटकों को सतर्क नहीं किया गया। प्रदेश में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। यह अप्रत्याशित आपदा है। 'केंद्र सरकार ने वास्तव में मदद दी है' जयराम ठाकुर ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने मदद का भरोसा ही नहीं दिया है बल्कि वास्तव में मदद दी है। पार्टी के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता आपदा प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में लगे हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को अपनी रिपोर्ट देंगे। उन्होंने कहा कि आपदा में एनडीआरएफ और बीआरओ के जवानों ने सराहनीय कार्य किया है। चंद्रताल सहित अन्य क्षेत्रों में फंसे पर्यटकों को निकालने और रास्ते बहाल करने में मदद की है। सात दिन बाद भी कई क्षेत्रों में सरकार राहत नहीं पहुंचा पाई है। इस अवसर पर विधायक अनिल शर्मा, इंद्र सिंह गांधी और भाजपा जिला अध्यक्ष रणवीर सिंह भी उपस्थित थे।

