मंडी व कुल्लू में बिजली सुचारू होने में लगेगा एक महीना, चट्टान गिरने से कांगू-बजौरा फीडर टावर क्षतिग्रस्त

मंडी, जागरण संवाददाता। मंडी व कुल्लू जिले में विद्युत व्यवस्था को सुचारू होने में करीब एक माह लगेगा। कई क्षेत्रों में अभी बिजली की अस्थायी व्यवस्था की गई है। 33 केवी और ट्रांसमिशन लाइनों को भूस्खलन और बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। कुल्लू जिले को 132 केवी क्षमता के कांगू बजौरा व लारजी बजौरा फीडर से विद्युत आपूर्ति होती है। लारजी पनविद्युत प्रोजेक्ट में पानी घुसने से बिजली उत्पादन नौ जुलाई से बंद है। इससे लारजी-बजौरा फीडर फिलहाल सफेद हाथी बनकर रह गया है। कांगू से दी जा रही बिजली की स्पलाई कांगू-बजौरा फीडर का टावर थलौट में पहाड़ी से बड़ी चट्टान आने से क्षतिग्रस्त हो चुका है। टावर जमीन पर गिरा हुआ है। नए टावर के निर्माण में 30 से 35 दिन लगेंगे। कोई वैकल्पिक व्यवस्था न होने पर क्षतिग्रस्त टावर से बजौरा फीडर को कांगू से बिजली की सप्लाई दी जा रही है। यहां करंट फैलने से बड़ा हादसा हो सकता है। मनाली को विद्युत आपूर्ति करने वाले फोजल फीडर की दोनों लाइनें बह चुकी हैं। नए सिरे लाइन बिछाने के लिए कोई उचित स्थान नहीं मिल रहा है। सराज विधानसभा क्षेत्र के छतरी और कुल्लू के बरशैणी में विद्युत व्यवस्था सुचारू नहीं हो पाई है। मंडी जोन में 120 करोड़ रुपये का नुकसान मंडी जोन के तहत हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू और लाहौल में विद्युत लाइनों और सब स्टेशन को बाढ़ और वर्षा से करीब 120 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। नुकसान का आकलन अभी जारी है। मंडी जोन के मुख्य अभियंता जीसी शांडिल का कहना है कि प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था का ढांचा पूरी तरह पटरी में लाने में कम से कम एक माह का समय लगेगा। विद्युत संचार प्रणाली विंग को 60 करोड़ रुपये की चपत विद्युत संचार प्रणाली विंग को प्रदेशभर में बाढ़ और भूस्खलन से करीब 60 करोड़ का नुकसान हुआ है। विद्युत संचार लाइनें और टावर कई जगह क्षतिग्रस्त हुए हैं। विद्युत संचार प्रणाली विंग के मुख्य अभियंता डा. एमजी शर्मा इसकी पुष्टि की है।

Edited By: Nidhi Vinodiya