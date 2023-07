Himachal Rain: मंडी के सात मील में फिर दरका पहाड़, बाल बाल बचे कई वाहन; मनाली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित

Himachal Rain प्रदेश के मंडी में सात मील में दोबारा पहाड़ दरक गया है। इसके कारण मनाली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। मलबे की चपेट में आने से कई वाहन बाल बाल बचे। राष्ट्रीय राजमार्ग पर चार दिन पहले ही वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल हुआ था। मार्ग बाधित होने से दोनों ओर हजारों वाहन फंस गए।

मंडी के सात मील में फिर दरका पहाड़, बाल बाल बचे कई वाहन; मनाली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित

