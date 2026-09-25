मंडी के पधर में बेटे ने की पिता की हत्या, वारदात के बाद इलाके में सनसनी; मौके पर पहुंचे डीएसपी 

जागरण संवाददाता, पधर (मंडी)। पधर की चेली पंचायत के चेली गांव में बीती आधी रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बेटे ने अपने पिता पर बैलू बसोला से हमला कर दिया, जिसमें पिता की मौत हो गई। मृतक की पहचान मस्त राम (42) के रूप में हुई है।

बताया जा रहा है कि मस्त राम ट्रैक्टर चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे। वहीं, आरोपी बेटा दीपक (20) मिस्त्री का काम करता है। टना की सूचना मिलते ही पधर पुलिस हरकत में आई। डीएसपी पधर लोकेंद्र नेगी पुलिस बल के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं।