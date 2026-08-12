IIT मंडी के प्रोफेसर देसिराजू को क्रिस्टलोग्राफी का सर्वोच्च एवाल्ड पुरस्कार, अनूठे शोध से बदलेगी दवा की दुनिया

जागरण संवाददाता, मंडी। सफलता किसी उम्र या सीमाओं की मोहताज नहीं होती, बस आवश्यकता होती है एक अलग सोच और अटूट समर्पण की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) मंडी के विशिष्ट प्रोफेसर गौतम आर. देसिराजू ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान बढ़ाते हुए क्रिस्टलोग्राफी विज्ञान का सर्वोच्च 14वां एवाल्ड पुरस्कार अपने नाम किया है। कनाडा के कैलगरी में 11 अगस्त को आयोजित अंतरराष्ट्रीय क्रिस्टलोग्राफी कांग्रेस में उन्हें इस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार विज्ञान जगत में नोबेल के बाद सबसे प्रतिष्ठित माना जाता है।



प्रोफेसर देसिराजू को यह पहचान उनके क्रिस्टल इंजीनियरिंग क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व शोध के लिए मिली है। उन्होंने साबित किया कि कैसे अणुओं के बीच के सूक्ष्म और कमजोर बंधनों को समझकर एक नया विज्ञान खड़ा किया जा सकता है।

आम जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा यह शोध प्रोफेसर देसिराजू का यह शोध केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। इस तकनीक से दवा के मूल असर को छेड़े बिना उनकी घुलनशीलता और क्षमता बढ़ाई जा सकेगी, जिससे कम खुराक में भी मरीज को ज्यादा राहत मिलेगी। मरीजों को सस्ती और प्रभावी दवा मिलेगी। लचीले क्रिस्टल से ऐसे पदार्थों का निर्माण संभव होगा जो मुड़ सकते हैं और खुद की मरम्मत खुद कर सकते हैं।

आईआईटी निदेशक ने की सराहना आइआइटी मंडी के निदेशक प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा ने इसे संस्थान और पूरे देश के लिए गौरव का क्षण बताया। प्रोफेसर देसिराजू के नाम 475 से अधिक शोध पत्र और 80,000 से अधिक उद्धरण दर्ज हैं। एक समय जिसे वैज्ञानिक मुख्यधारा से अलग अपवाद मानते थे, प्रोफेसर देसराजू ने उसी पर ध्यान केंद्रित कर दुनिया को देखने का नया नजरिया दिया। उनकी यह सफलता युवाओं को संदेश देती है कि यदि आपकी जिज्ञासा सच्ची है और आप लीक से हटकर सोचने का साहस रखते हैं, तो दुनिया की कोई भी ऊंचाई दूर नहीं है।

देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़े हैं प्रोफेसर देसिराजू प्रोफेसर देसिराजू भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरू में प्रोफेसर एमेरिटस तथा आइकेएसएमएचए, आइआइटी मंडी में विशिष्ट प्रोफेसर सहित कई महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े हुए हैं। इस सम्मान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रोफेसर एमेरिटस गौतम आर देसिराजू ने कहा कि एवाल्ड पुरस्कार उनके व देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।