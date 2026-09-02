रिजल्ट आया तो टूट गया सपना... IIT मंडी के PhD छात्र ने दे दी जान, किराये के कमरे में फंदे से लटका मिला शव

जागरण संवाददाता, मंडी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पीएचडी के छात्र गुरप्रीत सिंह पुत्र सतनाम सिंह ने कटौला स्थित किराये के कमरे में आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है सोमवार को ही उसका परीक्षा परिणाम आया था और उसमें असफल रहने पर उसने यह कदम उठा लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस जांच के बाद ही मूल नतीजे पर पहुंचा जा सकता है।



वह चंबा जिले के डलहौजी के माल रोड का रहने वाला था। गुरप्रीत के पिता पहले कारपेंटर थे, अब वह पीएचसी बनीखेत में फार्मासिस्ट हैं, जबकि माता भी सीएचसी बाथरी में फार्मासिस्ट हैं। उसके बड़े भाई मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे।

किराये के मकान में रहता था गुरप्रीत गुरप्रीत कटौला में एक मकान में किराये पर रहता था और आसपास उसके अन्य दोस्त भी रहते थे। उसने एनआइटी हमीरपुर से बीटेक करने के बाद आइआइटी में पीएचडी में दाखिला लिया था। मंगलवार को वह संस्थान नहीं गया था। दोपहर तक जब वह कमरे से बाहर नहीं आया तो मकान मालिक ने दरवाजा खटखटाया। कोई उत्तर न मिलने पर दोस्तों को बुलाया और दरवाजा तोड़ा तो गुरप्रीत अंदर फंदे से लटका मिला।

सुसाइड नोट नहीं मिला आशंका है कि उसने सोमवार रात को ही यह कदम उठा लिया था। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस नशे के कोण समेत हर पहलू से जांच कर रही है। आइआइटी प्रबंधन भी अपने स्तर पर मामले की जांच में जुटा है। पुलिस अधीक्षक मंडी विनोद कुमार ने मामले की पुष्टि की है।