IIT मंडी के एक्सटेंशन कैंपस को पालमपुर शिफ्ट करने की तैयारी, विरोध में सियासी व सामाजिक पारा चढ़ा; 1350 कनाल भूमि चिह्नित

जागरण संवाददाता मंडी। आईआईटी मंडी (IIT Mandi) के एक्सटेंशन कैंपस को पालमपुर में स्थापित करने की प्रशासनिक कवायद को लेकर जिला मंडी में सियासी और सामाजिक पारा चढ़ गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के आईटी चीफ एडवाइजर गोकुल बुटेल और आईआईटी मंडी के रजिस्ट्रार द्वारा पालमपुर में 500 कनाल भूमि की लीज प्रक्रिया पूरी होने और 800 कनाल अतिरिक्त भूमि की फॉरेस्ट क्लीयरेंस संबंधी बयान पर मंडी के अधिवक्ता और समाजसेवी उदयनंद ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।



पत्रकार वार्ता में उदयनंद ने भूमि के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि तत्कालीन राज्य सरकार ने कमांद में 503 एकड़ भूमि दी थी। इसके अलावा ब्यूली में 28 एकड़ और घोड़ा फार्म के पास 8 एकड़ भूमि (तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से लीज पर) उपलब्ध करवाई गई।

539 एकड़ भूमि होने के बावजूद पालमपुर क्यों जा रहे वर्तमान में आईआईटी मंडी के पास कुल 539 एकड़ भूमि उपलब्ध है सवाल उठाया कि जब मंडी में पहले से ही 539 एकड़ भूमि मौजूद है और उसका पूरा उपयोग भी नहीं हुआ है, तो फिर पालमपुर में कुल 1350 कनाल (500 कनाल लीज + 800 कनाल फॉरेस्ट क्लीयरेंस) भूमि की आवश्यकता क्यों पड़ रही है?

मंडी में जमीन देने वालों की रोजी-रोटी का क्या उन्होंने कहा कि कांगड़ा के विकास से परहेज नहीं, पर मंडी के त्याग का क्या? उन्होंने स्पष्ट किया कि कांगड़ा या पालमपुर के विकास से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस मंडी के लोगों ने और पशुपालन विभाग (घोड़ा फार्म) ने अपनी 160-161 एकड़ जमीन आईआईटी के लिए दी, उनके भविष्य और रोजी-रोटी का क्या होगा? उन्होंने बताया कि कि गोकुल बुटेल ने साफ कहा कि आईआईटी के कुछ प्रोफेसर ही उनसे कहते हैं कि कैंपस को वहां स्थापित किया जाए, ताकि वहां पर बेहतर सुविधाओं का लाभ ले सके।

मुख्य विभाग शिफ्ट करने का हिडन एजेंडा उन्होंने अंदेशा जताया कि एक्सटेंशन कैंपस की आड़ में धीरे-धीरे कमांद (मंडी) कैंपस के मुख्य विभागों को वहां स्थानांतरित करने का एक हिडन एजेंडा काम कर रहा है। यदि ऐसा होता है तो कमान और द्रंग विधानसभा क्षेत्र के उन हजारों स्थानीय ग्रामीणों का रोजगार छिन जाएगा, जिनकी आजीविका इस संस्थान पर निर्भर है।