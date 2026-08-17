बिना एंटीबायोटिक रुकेगा इंफेक्शन, IIT मंडी ने विकसित की 3D प्रिंटेड हड्डी ट्रांसप्लांट के लिए खास कोटिंग

जागरण संवाददाता, मंडी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी (आइआइटी ) के शोधार्थियों ने चिकित्सा और आर्थोपेडिक क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। संस्थान के विज्ञानियों ने 3डी प्रिंटेड हड्डी प्रत्यारोपण (इम्प्लांट) के लिए समुद्री जीव सी अर्चिन से प्रेरित एक विशेष जैव-वैज्ञानिक (बायो-इंस्पायर्ड) सतह कोटिंग विकसित की है।

प्रतिष्ठित कैमिकल इंजीनियरिंग जर्नल में प्रकाशित यह शोध आर्थोपेडिक इम्प्लांट की दो सबसे बड़ी चुनौतियों बैक्टीरियल संक्रमण और इम्प्लांट का हड्डी से न जुड़ना का प्रभावी समाधान प्रस्तुत करता है। प्रकृति से प्रेरित अनोखी तकनीक हादसों, ट्यूमर या संक्रमण के कारण हड्डी को पहुंचे गंभीर नुकसान के इलाज के लिए पालीलैक्टिक एसिड (पीएलए) से बने 3डी-प्रिंटेड इम्प्लांट का उपयोग किया जाता है। हालांकि, पीएलए की जल विकर्षी (हाइड्रोफोबिक) प्रकृति के कारण यह हड्डी से आसानी से नहीं जुड़ पाता और बैक्टीरिया की परत जमने से दोबारा सर्जरी का खतरा बना रहता है।

इस समस्या से निपटने के लिए डा. सुमित मुराब के नेतृत्व में अंकिता नेगी, आकाश वर्मा, केएम मोहम्मद सुफियान और वेदांते मिश्रा की टीम ने दोहरी परत वाली कोटिंग तैयार की है। इसमें मानव हड्डी के मुख्य घटक हाइड्राक्सीएपेटाइट का उपयोग किया गया है।

दो चरणों में तैयार होती है बायो-सुरक्षा परत पहले चरण में 3डी प्रिंटेड पीएलए स्कैफोल्ड को क्षारीय घोल से उपचारित किया जाता है, जिससे खनिजों के जमने की नींव बनती है। दूसरे चरण में स्कैफोल्ड को 90डिग्री पर गर्म किया जाता है, जिससे सतह पर समुद्री अर्चिन की तरह सुईनुमा सूक्ष्म संरचनाएं बन जाती हैं। यह सुईनुमा संरचना बिना किसी एंटीबायोटिक या दवा के बैक्टीरिया को यांत्रिक रूप से नष्ट कर देती है और हड्डी के प्राकृतिक खनिजीकरण को बढ़ावा देती है।