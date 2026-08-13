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    अब सांस छोड़ने से ही पता चल जाएगा आपका ब्लड प्रेशर, IIT मंडी और एम्स बिलासपुर के शोधार्थियों ने बनाया वोकप्रेसनेट

    By Digital Desk Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 12:02 PM (IST)

    आईआईटी मंडी और एम्स बिलासपुर ने 'वोकप्रेसनेट' नामक एक नया उपकरण बनाया है, जो सांस छोड़ने से रक्तचाप मापता है। यह एआई और मशीन लर्निंग पर आधारित गैर-आक् ...और पढ़ें

    आईआईटी मंडी और एम्स बिलासपुर ने वोकप्रेसनेट तैयार किया है।

    आईआईटी मंडी और एम्स बिलासपुर ने वोकप्रेसनेट तैयार किया है।

    HighLights

    1. आईआईटी मंडी-एम्स बिलासपुर ने 'वोकप्रेसनेट' उपकरण विकसित किया।

    2. सांस छोड़ने से रक्तचाप की सटीक जानकारी मिलेगी।

    3. एआई और मशीन लर्निंग से गैर-आक्रामक माप संभव।

    हंसराज सैनी, मंडी। उच्च रक्तचाप (हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन) से जूझ रहे मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) मंडी और एम्स बिलासपुर के विज्ञानियों ने ऐसा उपकरण विकसित किया है, जिसमें फूंक मारने यानी सांस छोड़ने से रक्तचाप की सटीक जानकारी मिल जाएगी। इसे वोकप्रेसनेट नाम दिया गया है। इससे रक्तचाप मापने के लिए बाजू पर पट्टा कसने की जरूरत भी नहीं होगी।

    एआई और मशीन लर्निंग तकनीक से चलेगा पता

    शोधार्थियों के अनुसार जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसीएस) यानी सूक्ष्म चयापचय उप-उत्पाद (मेटाबोलिक बाय प्रोडक्ट) मौजूद होते हैं। सांस के इन तत्वों का सीधा संबंध शरीर की कार्डियोवेस्कुलर (हृदय और रक्त वाहिका) गतिविधियों से होता है। उपकरण सांस में मौजूद इन्हीं घटकों का गहनता से विश्लेषण करता है। इसके साथ ही मशीन मरीज की उम्र, लिंग और दिल की धड़कन (हार्ट रेट) जैसे आंकड़ों का मिलान करके एआइ और मशीन लर्निंग तकनीक से रक्तचाप की सटीक गणना करती है।

    पारंपरिक उपकरण से कई बार गलत रीडिंग

    आमतौर पर रक्तचाप मापने के लिए इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक उपकरण मरीज को असहज करते हैं और वह केवल एक निश्चित समय का ही बीपी बताते हैं। इसके अलावा, हाथ या अंगुली के हिलने-डुलने से कई बार पुरानी मशीनों की रीडिंग गलत हो जाती है। 

    नया उपकरण गति संबंधी रुकावटों से मुक्त

    यह नया उपकरण पूरी तरह से नान-इनवेसिव और गति संबंधी रुकावटों से मुक्त है। परीक्षणों में इस तकनीक ने सिस्टोलिक बीपी में 7.99 एमएमएचजी और डायस्टोलिक बीपी में 5.21 एमएमएचजी की असाधारण सटीकता दर्ज की है।

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    आइओटी और एआइ का संगम

    इस तकनीक को आइआइटी मंडी के प्रोफेसर डा. वरुण दत्त, डा. अर्णव भावसार, शोधार्थी ऋतिक शर्मा, शिवानी शर्मा, यशवंत कुमार के साथ एम्स बिलासपुर के डा. विक्रांत कंवर, डा. भूपेंद्र कुमार ने तैयार किया है। शोध आइईईई एक्सेस में प्रकाशित हुआ है। मलेशिया में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में इस तकनीक पर प्रस्तुति दी गई थी। संस्थान ने इसके पेटेंट के लिए आवेदन कर दिया है। इससे पहले सांस से शुगर जांचने की आधुनिक तकनीक विकसित की थी। उसे गत वर्ष पेटेंट मिल चुका है। उसी तकनीक को विकसित कर अब वोकप्रेसनेट उपकरण तैयार किया गया है।

    इंटरनेट आफ थिंग्स (आइओटी) आधारित यह तकनीक देश के दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को नई दिशा देगी। जल्द ही यह डिवाइस आम जनता के लिए उचित दर पर उपलब्ध होगा, जिससे लगातार और आरामदायक रक्तचाप की निगरानी संभव हो सकेगी।
    -प्रोफेसर डा. वरुण दत्त, आइआइटी मंडी।

     

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