अब सांस छोड़ने से ही पता चल जाएगा आपका ब्लड प्रेशर, IIT मंडी और एम्स बिलासपुर के शोधार्थियों ने बनाया वोकप्रेसनेट

हंसराज सैनी, मंडी। उच्च रक्तचाप (हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन) से जूझ रहे मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) मंडी और एम्स बिलासपुर के विज्ञानियों ने ऐसा उपकरण विकसित किया है, जिसमें फूंक मारने यानी सांस छोड़ने से रक्तचाप की सटीक जानकारी मिल जाएगी। इसे वोकप्रेसनेट नाम दिया गया है। इससे रक्तचाप मापने के लिए बाजू पर पट्टा कसने की जरूरत भी नहीं होगी।

एआई और मशीन लर्निंग तकनीक से चलेगा पता शोधार्थियों के अनुसार जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसीएस) यानी सूक्ष्म चयापचय उप-उत्पाद (मेटाबोलिक बाय प्रोडक्ट) मौजूद होते हैं। सांस के इन तत्वों का सीधा संबंध शरीर की कार्डियोवेस्कुलर (हृदय और रक्त वाहिका) गतिविधियों से होता है। उपकरण सांस में मौजूद इन्हीं घटकों का गहनता से विश्लेषण करता है। इसके साथ ही मशीन मरीज की उम्र, लिंग और दिल की धड़कन (हार्ट रेट) जैसे आंकड़ों का मिलान करके एआइ और मशीन लर्निंग तकनीक से रक्तचाप की सटीक गणना करती है।

पारंपरिक उपकरण से कई बार गलत रीडिंग आमतौर पर रक्तचाप मापने के लिए इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक उपकरण मरीज को असहज करते हैं और वह केवल एक निश्चित समय का ही बीपी बताते हैं। इसके अलावा, हाथ या अंगुली के हिलने-डुलने से कई बार पुरानी मशीनों की रीडिंग गलत हो जाती है।

नया उपकरण गति संबंधी रुकावटों से मुक्त यह नया उपकरण पूरी तरह से नान-इनवेसिव और गति संबंधी रुकावटों से मुक्त है। परीक्षणों में इस तकनीक ने सिस्टोलिक बीपी में 7.99 एमएमएचजी और डायस्टोलिक बीपी में 5.21 एमएमएचजी की असाधारण सटीकता दर्ज की है।

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