पेंशनरों की हिमाचल सरकार को चेतावनी, 15 अगस्त तक लंबित डीए जारी नहीं हुआ तो होगा आंदोलन
विद्युत बोर्ड पेंशनर्स फोरम ने हिमाचल सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 15 अगस्त तक लंबित डीए जारी नहीं किया गया तो वे आंदोलन करेंगे। पेंशनरों ने भुगतान म ...और पढ़ें
HighLights
15 अगस्त तक लंबित डीए जारी न होने पर आंदोलन।
एरियर, लीव एनकैशमेंट, ग्रेच्युटी भुगतान में देरी पर नाराजगी।
कम्यूटेड पेंशन रिकवरी पर ब्याज दर कम करने की मांग।
संवाद सहयोगी, सुंदरनगर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश सरकार ने यदि 15 अगस्त को लंबित डीए जारी नहीं किया तो पेंशनर आंदोलन करेंगे। विद्युत बोर्ड पेंशनर्स फोरम ने सरकार को यह चेतावनी जारी कर दी है। सुंदरनगर इकाई की बैठक सुकेत सिनेमा परिसर में इकाई अध्यक्ष इंजीनियर केएस जम्वाल की अध्यक्षता में हुई। फोरम ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि लंबित डीए को 15 अगस्त तक स्वीकृत कर कर्मचारियों को राहत प्रदान की जाए। अगर मांग न मानी गई तो मजबूतर पेंशनर्स को आंदोलन पर उतरना पड़ेगा।
आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवार
बैठक में एक जनवरी 2016 से एक अप्रैल 2022 के बीच सेवानिवृत हुए कर्मचारियों और अधिकारियों को कई वर्षों से एरियर का भुगतान न किए जाने पर नाराजगी जताई गई। इकाई अध्यक्ष केएस जम्वाल, महासचिव सोहन सिंह चौहान और उप महासचिव जगमेल ठाकुर ने कहा कि भुगतान लंबित होने के कारण सेवानिवृत कर्मचारियों के साथ-साथ दिवंगत पेंशनरों के आश्रित परिवार भी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।
लीव इनकैशमेंट भी लंबित
इसके अलावा संशोधित वेतनमान के अनुरूप पेंशन, लीव एनकैशमेंट और ग्रेच्युटी का भुगतान भी लंबित है। पेंशनरों ने कम्यूटेड पेंशन की रिकवरी पर लागू ब्याज दर को भी कम करने की मांग उठाई। वर्तमान में इसकी रिकवरी पुराने समय की 12 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर के आधार पर की जा रही है, जबकि वर्तमान बैंक ब्याज दर करीब सात प्रतिशत है। ऐसे में कम्यूटेड पेंशन की रिकवरी पर ब्याज दर को मौजूदा बैंक दरों के अनुरूप किया जाना चाहिए।
ये रहे मौजूद
बैठक में वन शर्मा, आरपी धीमान, एसएस दैहल, एनपी शर्मा, बीके शर्मा, पीके शर्मा, जेपी गुप्ता, आरएस चौधरी, कपूर सिंह, पीआर पराशर, एसएल कश्यप, बालकृष्ण शर्मा सहित अन्य पेंशनर्स मौजूद रहे।
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