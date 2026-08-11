पेंशनरों की हिमाचल सरकार को चेतावनी, 15 अगस्त तक लंबित डीए जारी नहीं हुआ तो होगा आंदोलन

संवाद सहयोगी, सुंदरनगर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश सरकार ने यदि 15 अगस्त को लंबित डीए जारी नहीं किया तो पेंशनर आंदोलन करेंगे। विद्युत बोर्ड पेंशनर्स फोरम ने सरकार को यह चेतावनी जारी कर दी है। सुंदरनगर इकाई की बैठक सुकेत सिनेमा परिसर में इकाई अध्यक्ष इंजीनियर केएस जम्वाल की अध्यक्षता में हुई। फोरम ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि लंबित डीए को 15 अगस्त तक स्वीकृत कर कर्मचारियों को राहत प्रदान की जाए। अगर मांग न मानी गई तो मजबूतर पेंशनर्स को आंदोलन पर उतरना पड़ेगा।

आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवार बैठक में एक जनवरी 2016 से एक अप्रैल 2022 के बीच सेवानिवृत हुए कर्मचारियों और अधिकारियों को कई वर्षों से एरियर का भुगतान न किए जाने पर नाराजगी जताई गई। इकाई अध्यक्ष केएस जम्वाल, महासचिव सोहन सिंह चौहान और उप महासचिव जगमेल ठाकुर ने कहा कि भुगतान लंबित होने के कारण सेवानिवृत कर्मचारियों के साथ-साथ दिवंगत पेंशनरों के आश्रित परिवार भी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।