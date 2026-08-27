NEET UG की पहली सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी, टॉपर्स की पहली पसंद बना IGMC शिमला; जानें किसे कहां मिली MBBS सीट

जागरण संवाददाता, मंडी। अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी नेरचौक ने वीरवार को नीट यूजी 2026 के आधार पर प्रदेश के मेडिकल कालेजों में एमबीबीएस और बीडीएस में दाखिले के लिए पहले राउंड की प्रोविजनल (अस्थायी) सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी है। छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर अपना आवंटन चेक कर सकते हैं।

मेरिट में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले ज्यादातर मेधावियों की पहली पसंद राजधानी का इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) शिमला और डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज (टांडा) रहा है। जारी आवंटन सूची के अनुसार, मेरिट में पहले पायदान पर रहे अक्षज शर्मा को आइजीएमसी शिमला में स्टेट जनरल कोटे से सीट मिली है। इसी तरह रिया दीवान, प्रद्युम्न धर्मा, आदित्य गर्ग और आदित्य ठाकुर को भी आइजीएमसी शिमला में सीट आवंटित हुई है।

वहीं, मेरिट में 10वें स्थान पर रहीं दीपिका ठाकुर ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कालेज टांडा (कांगड़ा) में अपनी जगह पक्की की है। इसके अलावा कृति, एकांश शर्मा, ओनम सिंह राणा, यतिन राज ठाकुर, तनीष, राहुल कश्यप और सारांश ठाकुर जैसे होनहारों को भी आइजीएमसी शिमला आवंटित किया गया है। दूसरी ओर दक्शेश और रजत को टांडा मेडिकल कालेज मिला है। रुद्रांशु शर्मा को डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कालेज हमीरपुर तो अयान दुर्रानी व आशिता मोदगिल को श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कालेज नेरचौक, मंडी आवंटित हुआ है।

विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी अधिसूचना में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों (सिविल अपील नंबर 2026) के सख्त अनुपालन में नेशनल मेडिकल कमीशन ने पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय मेडिकल कालेज एवं अस्पताल चंबा में एक सुपरन्यूमरेरी (अतिरिक्त) एमबीबीएस सीट सृजित की है। न्यायालय के निर्देशानुसार यह विशेष सीट गोपाल सिंह की पुत्री संजना ठाकुर को आवंटित की गई है।

परीक्षा नियंत्रक डॉ. राजेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि यह सूची अभी पूरी तरह से प्रोविजनल (अस्थायी) है। अगर किसी भी छात्र को मेरिट या सीट आवंटन में कोई विसंगति नजर आती है, तो वह शुक्रवार, 28 अगस्त को शाम 5:00 बजे तक विश्वविद्यालय की ई-मेल (counselling.amruhp@gmail.com) पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।