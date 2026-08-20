कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर कब्जों व अवैध रास्तों पर हाई कोर्ट सख्त, DC को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश; SDM को चेतावनी
हिमाचल हाई कोर्ट ने मनाली फोरलेन पर अवैध कब्जों और रास्तों को हटाने के मामले में संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कुल्लू डीसी को नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने और मंडी के एसडीएम को चेतावनी दी है।
HighLights
हाई कोर्ट ने कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर अवैध कब्जों का संज्ञान लिया।
कुल्लू डीसी को नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया।
मंडी एसडीएम की कार्यप्रणाली पर कोर्ट ने असंतोष जताया, चेतावनी दी।
जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कीरतपुर-मनाली फोरलेन किनारे कब्जों और कटों (अवैध रास्तों) को हटाने के मामले में कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधवालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने मदन लाल बनाम केंद्र सरकार व अन्य मामले पर सुनवाई करते हुए कुल्लू के उपायुक्त को नए सिरे से स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
डीसी मंडी दायर कर चुके स्टेट्स रिपोर्ट
उपायुक्त मंडी इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दायर कर चुके हैं। इससे पहले मई में हुई सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार मंडी जिले के सुंदरनगर में 117 अवैध कटों में से 61 और 43 कब्जों में से 23 हटा दिए गए थे। बल्ह में 47 अवैध रास्तों में से 30 तथा 21 कब्जों में से 12 हटाए गए हैं। बालीचौकी उपमंडल के तहत छह कब्जे हटाकर स्थिति साफ कर दी गई है।
कुल्लू में क्या है स्थिति
वहीं, कुल्लू जिले के भुंतर में पहचाने गए सभी 60 अवैध कब्जों को हटा दिया गया है तथा पतलीकूहल से 18 मील तक अवैध बोर्ड और होर्डिंग्स भी हटाए गए हैं।
एसडीएम मंडी की कार्यप्रणाली पर जताया असंतोष
सुनवाई के दौरान अदालत ने उपमंडलाधिकारी (ना) सदर मंडी की कार्यप्रणाली पर गहरा असंतोष जताया था। पीठ ने टिप्पणी की थी कि अधिकारी द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि 51 मामले अभी भी लंबित हैं। हाई कोर्ट ने एसडीएम सदर को तुरंत आवश्यक कदम उठाने के आदेश दिए थे।
चेतावनी दी थी कि यदि कार्य पूरा नहीं हुआ तो उन्हें अगली सुनवाई पर अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।
मामले की हालिया सुनवाई के दौरान मंडी डीसी द्वारा दाखिल स्टेटस रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि कुल्लू डीसी को भी नया हलफनामा दायर करने को कहा गया है। अदालत अब इस जनहित याचिका पर 30 सितंबर को आगे की सुनवाई करेगी।
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