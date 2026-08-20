कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर कब्जों व अवैध रास्तों पर हाई कोर्ट सख्त, DC को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश; SDM को चेतावनी

जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कीरतपुर-मनाली फोरलेन किनारे कब्जों और कटों (अवैध रास्तों) को हटाने के मामले में कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधवालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने मदन लाल बनाम केंद्र सरकार व अन्य मामले पर सुनवाई करते हुए कुल्लू के उपायुक्त को नए सिरे से स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

डीसी मंडी दायर कर चुके स्टेट्स रिपोर्ट उपायुक्त मंडी इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दायर कर चुके हैं। इससे पहले मई में हुई सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार मंडी जिले के सुंदरनगर में 117 अवैध कटों में से 61 और 43 कब्जों में से 23 हटा दिए गए थे। बल्ह में 47 अवैध रास्तों में से 30 तथा 21 कब्जों में से 12 हटाए गए हैं। बालीचौकी उपमंडल के तहत छह कब्जे हटाकर स्थिति साफ कर दी गई है।

कुल्लू में क्या है स्थिति वहीं, कुल्लू जिले के भुंतर में पहचाने गए सभी 60 अवैध कब्जों को हटा दिया गया है तथा पतलीकूहल से 18 मील तक अवैध बोर्ड और होर्डिंग्स भी हटाए गए हैं। एसडीएम मंडी की कार्यप्रणाली पर जताया असंतोष सुनवाई के दौरान अदालत ने उपमंडलाधिकारी (ना) सदर मंडी की कार्यप्रणाली पर गहरा असंतोष जताया था। पीठ ने टिप्पणी की थी कि अधिकारी द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि 51 मामले अभी भी लंबित हैं। हाई कोर्ट ने एसडीएम सदर को तुरंत आवश्यक कदम उठाने के आदेश दिए थे।