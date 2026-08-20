सरकारी भवनों के दोहरे उद्घाटन पर हाई कोर्ट सख्त, हिमाचल सरकार से पूछा- वित्तीय संकट में धन बर्बादी क्यों?
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी भवनों के बार-बार या दोहरे उद्घाटन की प्रथा पर कड़ा संज्ञान लिया है। कोर्ट ने वित्तीय संकट के बावजूद ऐसे आयोजनों पर सार्वजनिक धन खर्च करने पर असंतोष जताते हुए भविष्य में इससे बचने की नसीहत दी।
HighLights
हाई कोर्ट ने दोहरे उद्घाटन की प्रथा पर संज्ञान लिया।
वित्तीय संकट के बावजूद सार्वजनिक धन खर्च पर जताई नाराजगी।
सरकार ने भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न होने का आश्वासन दिया।
जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सार्वजनिक संस्थाओं और सरकारी भवनों के बार-बार या दोहरे उद्घाटन की परिपाटी पर कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने कुंज लाल द्वारा दायर जनहित याचिका का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया कि जब एक बार उद्घाटन की रस्म पूरी हो चुकी हो तो उच्चस्तर पर दोबारा उद्घाटन के लिए भवन को बच्चों को सौंपने में देरी करना पूरी तरह से अनुचित है।
दयोरी स्कूल भवन का मामला
मामला मंडी जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दयोरी के नए भवन से जुड़ा है। अदालत को बताया गया कि इसी वर्ष पांच जुलाई को शिक्षा मंत्री ने स्कूल का दौरा कर पट्टिका का अनावरण किया था। इसके बावजूद भवन को लंबे समय तक छात्रों व प्रधानाचार्य को नहीं सौंपा गया। सुनवाई के दौरान अदालत को सूचित किया गया कि अब वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए प्रक्रिया पूरी कर भवन स्कूल प्रशासन को हस्तांतरित कर दिया गया है।
वित्तीय संकट के बीच दोहरे आयोजन
अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार हमेशा वित्तीय संकट का रोना रोती है वहीं ऐसे दोहरे आयोजनों पर सार्वजनिक धन खर्च किया जाता है। पीठ ने इस व्यवस्था पर असंतोष जताया।
आश्वासन के बाद जनहित याचिका बंद
मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के महाधिवक्ता अनूप रतन ने अदालत को आश्वस्त किया कि भविष्य में इस प्रकार की स्थितियों से बचा जाएगा और दोहरे उद्घाटन की पुनरावृत्ति नहीं होगी। महाधिवक्ता के इस आश्वासन के आधार पर उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को बंद कर दिया।
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