हिमाचल के जोगिंदरनगर में दो नाबालिग बहनें लापता, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया केस

जागरण संवाददाता, जोगेंद्रनगर। उपमंडल जोगेंदरनगर के अंतर्गत बस्सी पुलिस चौकी में दो नाबालिग बहनों के संदिग्ध हालत में लापता होने का मामला सामने आया है। बेटियों के अचानक गायब होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मनोह निवासी गुड्डी देवी ने पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई है।

महिला ने बताया कि उसकी चार बेटियां हैं, जिनमें से दो की शादी हो चुकी है। उसकी दो नाबालिग बेटियां करीब एक सप्ताह पहले बिना बताए घर से कहीं चली गईं। स्वजनने अपने स्तर पर हर संभावित जगह तलाश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा।