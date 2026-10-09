हिमाचल के ट्रेजरी ऑफिस में अब ऑनलाइन भुगतान, ई-बिल प्रणाली अनिवार्य; पोर्टल पर देख सकेंगे क्यों रुकी पेमेंट

साक्षी ठाकुर, मंडी। केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत देश और प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था में एक ऐतिहासिक परिवर्तन किया गया है। वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले केंद्रीय लेखा महानियंत्रक कार्यालय ने सभी सरकारी विभागों और ट्रेजरी कार्यालयों में भौतिक वाउचर व्यवस्था को समाप्त करते हुए ई-बिल प्रणाली को अखिल भारतीय स्तर पर अनिवार्य कर दिया है।

इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सरकारी भुगतानों में पूर्ण पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, भुगतानों में लगने वाले समय को घटाना, और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। मंडी जिला ट्रेजरी कार्यालय में भी अब किसी भी विक्रेता, ठेकेदार या सरकारी कर्मचारी के बिलों का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही संभव होगा।

सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाएगी रकम आहरण एवं संवितरण अधिकारी स्वीकृत पत्रों और इनवाइस को पीडीएफ प्रारूप में पोर्टल पर अपलोड करके अपने डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के माध्यम से कोषागार को भेजेंगे। इसके बाद भुगतान की राशि सीधे भारतीय रिजर्व बैंक के ई-कुबेर प्लेटफार्म या प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।