हिमाचल में स्वाइन फ्लू से बुजुर्ग की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, परिवार आइसोलेट; पड़ोसी भी निगरानी में

संवाद सहयोगी, सुंदरनगर (मंडी)। दिल्ली व पंजाब में फैले स्वाइन फ्लू की जद में हिमाचल भी आया है। मंडी जिला के सुंदरनगर उपमंडल के बुजुर्ग की चंडीगढ़ के अस्पताल में स्वाइन फ्लू से मौत हो गई है। इनकी पहचान 70 वर्षीय महेंद्र निवासी डडयाल के रूप में हुई है। महेंद्र कैंसर से पीड़ित थे और इनके स्वजन इन्हें 11 अगस्त को चंडीगढ़ उपचार के लिए लेकर गए थे। वहीं इन्हें स्वाइन फ्लू होने की पुष्टि हुई। इसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया।



चंडीगढ़ प्रशासन की सूचना के बाद मंडी स्वास्थ्य विभाग की टीम इनके घर पहुंची और परिवार को आइसोलेट कर बाहरी लोगों के आने-जाने पर रोक लगा दी है।

स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में अंतिम संस्कार बुजुर्ग की मौत के बाद शनिवार को उनका अंतिम संस्कार स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में ही हुआ। इसके बाद इनके घर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्वजन को मास्क उपलब्ध करवाए और संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने के निर्देश दिए।

आसपास का क्षेत्र भी अलर्ट पर हिदायत दी कि परिवार के किसी भी सदस्य में स्वाइन फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत अस्पताल को सूचित किया जाए। स्वास्थ्य विभाग ने इस परिवार के साथ-साथ आसपास के क्षेत्र और संबंधित वार्ड को भी अलर्ट पर रखा है।