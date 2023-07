राजस्व मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मंडी का किया निरीक्षण, कहा- फंसे हुए लोगों को निकालना हमारी प्राथमिकता

प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया है। वह आज सुबह मंडी जिले में हुए नुकसान का जायजा लेने गए। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि फंसे पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इसके बाद वह बाढ़ से अधिक प्रभावित कुल्लू की स्थिति का जायजा लेने के लिए रवाना हो गए हैं।

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मंडी का किया निरीक्षण

मंडी, जागरण संवाददाता। Jagat Singh Negi Visit in Mandi: हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया है। वह आज सुबह मंडी जिले में हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे हैं। मंडी के छह मील में मनाली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग को बहाल कर दिया गया है। मंदिर को पहुंचा भारी नुकसान छोटी गाड़ियों का आवागमन वहां से शुरू हो चुका है। जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों से पल पल की अपडेट ली है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि फंसे पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। उन्होंने आगे कहा कि मंडी में ब्यास नदी के साथ जो मंदिर है वहां काफी नुकसान हुआ है। CM सुक्खू मनाली से लेकर कुल्लू तक करेंगे दौरा राजस्व मंत्री ने कहा कि बाढ़ के कारण सीवरेज और पानी की लाइन भी प्रभावित हुई हैं। चंद्रताल में कल तक मौसम खराब था। वहां बर्फ हटाने का काम किया जाएगा और फिर जो लोग वहां फंसे हैं उन्हें लोसर लाया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा। कुल्लू में बहे 40 से अधिक होटल आज CM सुक्खू मनाली से लेकर कुल्लू तक दौरा करेंगे। चार दिन बाद मंडी में सूर्य देव के दर्शन हुए हैं। यदि मौसम साफ रहा तो राहच-बचाव के कार्य में तेजी आएगी। हालांकि, अभी तक मनाली व कुल्लू में भारी तबाही 40 से अधिक होटल बह चुके हैं। वहीं, अब राजस्व मंत्री कुल्लू में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए रवाना हो गए हैं।

Edited By: Preeti Gupta