हिमाचल प्रदेश में प्रतिबंधित होगा एनालॉग पनीर, कैंसर समेत घातक बीमारियों की बन रहा वजह; मंडी में 20 सैंपल फेल

जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश में एनालाग पनीर को सरकार ने प्रतिबंधित करने करने की तैयारी कर ली है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस संबंध फाइल मंजूरी के लिए सचिवालय भेज दी है। प्रदेश की जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा का ध्यान रखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। एनालाग पनीर को सोयाबीन, रिफाइंड तेल व अन्य पदार्थों से बनाया जाता है। लोग इसे दूध से बना पनीर समझकर खाते हैं। इससे कैंसर समेत अन्य बीमारियों का खतरा रहता है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में एनालाग पनीर प्रतिबंधित है।

एनालाग पनीर के कई सैंपल फेल खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से प्रदेशभर में की गई सैंपलिंग में एनालाग पनीर के कई सैंपल फेल हुए हैं। अकेले मंडी जिले में ही इसके 20 से अधिक सैंपल फेल हुए हैं। एनालाग पनीर सस्ता होता है और लोग इसे दूध से बना पनीर समझकर खरीद लेते हैं। मुनाफे के चक्कर में दुकानदार भी इसकी जानकारी नहीं देते।

छोटे शब्दों में लिखा था एनालाग मंडी में एक मामले में तो इसके पैकेट पर एनालाग भी छोटे शब्दों में लिखा गया था, ताकि कार्रवाई से बचा जा सके। ऐसे में भ्रमित करके बेचे जा रहे एनालाग पनीर को खाद्य सुरक्षा विभाग की सिफारिशों के आधार पर अन्य प्रदेशों की तरह प्रतिबंधित करने की तैयारी की गई है।