हिमाचल प्रदेश में प्रतिबंधित होगा एनालॉग पनीर, कैंसर समेत घातक बीमारियों की बन रहा वजह; मंडी में 20 सैंपल फेल
हिमाचल प्रदेश सरकार एनालाग पनीर पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है।
HighLights
हिमाचल में एनालाग पनीर पर प्रतिबंध की तैयारी।
यह कैंसर सहित कई बीमारियों का कारण बन रहा।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई सैंपल फेल पाए।
जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश में एनालाग पनीर को सरकार ने प्रतिबंधित करने करने की तैयारी कर ली है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस संबंध फाइल मंजूरी के लिए सचिवालय भेज दी है। प्रदेश की जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा का ध्यान रखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। एनालाग पनीर को सोयाबीन, रिफाइंड तेल व अन्य पदार्थों से बनाया जाता है। लोग इसे दूध से बना पनीर समझकर खाते हैं। इससे कैंसर समेत अन्य बीमारियों का खतरा रहता है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में एनालाग पनीर प्रतिबंधित है।
एनालाग पनीर के कई सैंपल फेल
खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से प्रदेशभर में की गई सैंपलिंग में एनालाग पनीर के कई सैंपल फेल हुए हैं। अकेले मंडी जिले में ही इसके 20 से अधिक सैंपल फेल हुए हैं। एनालाग पनीर सस्ता होता है और लोग इसे दूध से बना पनीर समझकर खरीद लेते हैं। मुनाफे के चक्कर में दुकानदार भी इसकी जानकारी नहीं देते।
छोटे शब्दों में लिखा था एनालाग
मंडी में एक मामले में तो इसके पैकेट पर एनालाग भी छोटे शब्दों में लिखा गया था, ताकि कार्रवाई से बचा जा सके। ऐसे में भ्रमित करके बेचे जा रहे एनालाग पनीर को खाद्य सुरक्षा विभाग की सिफारिशों के आधार पर अन्य प्रदेशों की तरह प्रतिबंधित करने की तैयारी की गई है।
पठानकोट, कालका व अंबाला से होती है आपूर्ति
मंडी जिले में एनालाग की आपूर्ति पठानकोट, कालका और अंबाला से होती है। जोगेंद्रनगर क्षेत्र में यह सप्लाई पनीर और अन्य दूध उत्पाद के साथ ही अलग-अलग गाड़ियों में पठानकोट से आती है। सुंदरनगर, मंडी, नेरचौक, सराज क्षेत्र में कालका और अंबाला से आने वाली दूध उत्पादों की सप्लाई की गाड़ियों में यह आता है।
मंडी जिले में कूललिप हो चुकी है प्रतिबंधित
खाद्य सुरक्षा विभाग की सिफारिशों के आधार पर मंडी जिले में कूललिप को प्रतिबंधित किया गया था। इसके बाद बिलासपुर जिले में भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
एनालाग को लोग दूध से बना पनीर समझकर खरीदते हैं। यह सोयाबीन व अन्य सामग्री से बनता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसे प्रतिबंधित करने की तैयारी की जा रही है। जल्द ही आदेश जारी हो जाएंगे।
-जितेंद्र साजटा, कार्यकारी निदेशक खाद्य सुरक्षा विभाग शिमला।
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