अब दो टुकड़ों में मिलेगी अखरोट की गिरी, उपभोक्‍ताओं को मिलेगा बेहतर उत्‍पाद

मंडी, हंसराज सैनी: लोगों को अब अखरोट की गिरी दो टुकड़ों में मिलेगी। गिरी निकालने में छेनी व हथौड़ी का प्रयोग नहीं होगा। न ही गिरी के छोटे टुकड़े होंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) मंडी के प्रशिक्षुओं ने एफी शैलर (मशीन) विकसित किया है जो पांच सेकेंड में अखरोट से गिरी निकालने में सक्षम है। एफी शैलर गिरी के मात्र दो टुकड़े करेगा। इससे अखरोट उत्पादकों का नुकसान नहीं होगा। उन्हें उत्पाद के अच्छे दाम मिलेंगे। उपभोक्‍ताओं को भी मिलेगा बेहतर उत्‍पाद उपभोक्ताओं को भी बेहतर उत्पाद मिलेगा। हिमाचल, जम्मू कश्मीर व उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर अखरोट का उत्पादन होता है। बड़े उत्पादकों ने लाखों रुपये खर्च कर अखरोट से गिरी निकालने की मशीनें लगा रखी हैं या फिर वे उद्योगों की मदद लेते हैं। छोटे उत्पादक गिरी निकालने के लिए अब भी पारंपरिक तरीके अपनाते हैं। अखरोट के खोल को आसानी से तोड़ने के लिए उनका नरम होना आवश्यक होता है। अखरोट को कई घंटे तक भिगोते हैं पानी में उत्पादक अखरोट को कई घंटे तक पानी में भिगोते हैं। इसके बाद अखरोट को बंद कंटेनर में 10 से 12 घंटे तक रखा जाता है। इससे खोल नरम हो जाता है। अखरोट को एक बैग में रखकर हथौड़ी का प्रयोग करके खोल को तोड़ते हैं। इससे गिरी के कई टुकड़े होने की संभावना बनी रहती है। गिरी पूरी तरह निकल भी नहीं पाती है। मजदूरी ज्यादा देनी पड़ती है। बाजार में छोटे टुकड़े वाली गिरी के कम दाम मिलते हैं। छोटे उत्‍पादक नहीं टिक पाते बड़े उत्पादकों के सामने छोटे उत्पादक नहीं टिक पाते हैं। एफी शैलर आइआइटी के प्रो. मोहम्मद तलहा व डा. रजनीश शर्मा की देखरेख में प्रशिक्षुओं ने तैयार किया है। प्रशिक्षुओं की ग्रुप लीडर उर्वशी थीं। टीम में आदित्य राज मिश्रा, कुशल शर्मा, राम सिंघल, नक्का राज व विकास कुमार शामिल थे। एफी शैलर छोटे उत्पादकों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। इसकी कीमत 8000 से 10,000 रुपये है। इसमें एक बार में 20 अखरोट लोड किए जा सकते हैं। कंटेनर की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। शैलर में मात्र 24 वोल्ट की मोटर लगाई गई है।

