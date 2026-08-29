कांगड़ा और मंडी में बरसात के मौसम में भीषण अग्निकांड, घर की आग में जला एक लाख कैश; फर्नीचर स्टोर भी हुआ राख

जागरण टीम, कांगड़ा/मंडी। हिमाचल प्रदेश में जिला कांगड़ा के तिनबड़ क्षेत्र और मंडी के बालीचौकी में भीषण अग्निकांड हुए हैं। कांगड़ा की मकोल भम्बेड़ पंचायत में एक घर में आग लगने से गहनों समेत एक लाख रुपये कैश भी जल गया। चंद्र शेखर एवं कुशमलता के मकान की ऊपरी मंजिल में अचानक आग भड़कने से यह नुकसान हुआ है। हादसे के समय घर पर कोई मौजूद नहीं था। आग की चपेट में आने से करीब नौ तोले सोने-चांदी के गहनों को नुकसान पहुंचा है, जबकि लगभग एक लाख रुपये की नकदी, एलईडी टीवी, कपड़े, बेड बॉक्स, मेज कुर्सियां और अलमारी समेत पूरा सामान जल गया।

मंडी के थाची में 12 कमरों का मकान जला, 80 लाख का नुकसान मंडी में सराज विधानसभा क्षेत्र के थाची में देर रात को आग लगने से 12 कमरों का मकान जल गया। अग्निकांड में परिवार के लोगों ने भागकर जान बचाई। आग लगने के कारण करीब 80 लाख रुपये का नुकसान आंका गया है। मकान में फर्नीचर का कारोबार भी था जिसका सारा सामान भी जल गया। उधर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रभावित परिवार के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए प्रशासन से उनको राहत देने के निर्देश दिए हैं।

कारोबार के लिए रखा फर्नीचर का सामान भी जला डमसेहड़ के रहने वाले नैणु राम पुत्र तंदु राम के मकान में देर रात को आग लगी। मकान से धुआं उठता देख स्थानीय लोगों ने इनको सूचित किया। इसके बाद सभी लोग आग को काबू पाने में जट गए लेकिन लकड़ी का मकान होने के कारण आग तेजी से फैली। नैणू राम का फर्नीचर का कारोबार है। ऐसे में उससे संबंधित सामान और फर्नीचर भी इसी मकान में रखा हुआ था, जो भी इसकी चपेट में आ गया।

प्रशासन मौके पर पहुंचा स्थानीय पंचायत प्रधान चंद्रावती ने घटना की सूचना तुरंत प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार हरि सिंह मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। करीब 80 लाख रुपये का नुकसान आंका गया है। प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवार को 25 हजार रुपये की फौरी राहत प्रदान की गई।