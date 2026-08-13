हिमाचल मेडिकल यूनिवर्सिटी ने MBBS और BDS दाखिले के लिए काउंसिलिंग शेड्यूल जारी किया, 17 से शुरू होगी प्रक्रिया

जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में दाखिले की राह देख रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। अटल मेडिकल एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय नेरचौक ने नीट-यूजी 2026 (सत्र 2026-27) के तहत केंद्रीकृत काउंसलिंग का शेड्यूल और प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया और काउंसलिंग पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से ही आयोजित की जाएगी।

18 को प्रोविजनल व 19 को अंतिम मेरिट सूची जारी होगी अभ्यर्थी काउंसिलिंग के लिए 17 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 18 अगस्त को विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.amruhp.ac.in प्रोविजनल मेरिट सूची प्रदर्शित की जाएगी। 19 अगस्त को अंतिम मेरिट सूची जारी होगी।

चुन सकेंगे पसंदीदा कॉलेज अभ्यर्थी 21 से 23 अगस्त तक अपनी पसंद के कॉलेज और कोटा का विकल्प भर सकेंगे। प्रथम चरण के तहत प्रोविजनल सीट आवंटन 25 अगस्त को होगा, जबकि अंतिम सीट आवंटन 26 अगस्त को किया जागा। आवंटित कालेजों में अभ्यर्थियों को 28 और 29 अगस्त को रिपोर्ट कर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

2500 और 1500 शुल्क तय सामान्य, एनआरआइ और ओबीसी श्रेणियों के लिए आवेदन शुल्क 2500 निर्धारित है। वहीं, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को 1500 काउंसिलिंग शुल्क देना होगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पूरी तरह निश्शुल्क रहेगा।

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