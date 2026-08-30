हिमाचल प्रदेश के जलशक्ति विभाग में नौकरी का मौका, मंडल स्तर पर शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया; सराज में 28 पद भरेंगे

संवाद सहयोगी, थुनाग (मंडी)। हिमाचल प्रदेश जलशक्ति विभाग भर्तियां कर रहा है। जिला मंडी के सराज युवाओं के लिए रोजगार का मौका है। विभाग पंप ऑपरेटर, फिटर, वर्करों व पैरा पंप आपरेटर के 28 पद भरने जा रहा है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है और आठ सितंबर तक युवा आवेदन कर सकते हैं। युवाओं को 6000 से 7100 रुपये तक मासिक वेतन दिया जाएगा। इसमें पैरा पंप आपरेटर के आठ पद हैं, जिसमें दो पद ओबीसी एक एससी व एक पद ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित है, जबकि चार पद अनारक्षित हैं।



पैरा फीटर के लिए दो पद, जबकि मल्टी पर्पस वर्करों के 10 पद हैं, जिसमें सामान्य के चार, एससी के दो और ओबीसी के दो और ईडब्ल्यूएस और एसटी के लिए एक-एक पद आरक्षित है।

योग्यता और चयन प्रक्रिया इन पदों के लिए आठवीं पास, आइटीआइ पास अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन मेरिट, अनुभव और कौशल परीक्षण के आधार पर होगा। मंडल स्तर पर भर्ती जलशक्ति विभाग के अधिशाषी अभियंता प्रकाश भारद्वाज ने बताया कि विभाग ने प्रदेशभर में पेयजल और सिंचाई योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव के लिए पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और पैरा बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी जल शक्ति मंडलों में अभ्यर्थियों से ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इनके लिए न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 45 वर्ष निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थियों को संबंधित जल शक्ति मंडल कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा।