'कीरतपुर-मनाली फोरलेन से प्रदेश के विकास को मिलेगी और गति'- हणोगी में सुरंग का निरीक्षण कर बोले राज्यपाल शुक्ल

हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बुधवार को पंडोह टकोली खंड के बीच बने फोरलेन व सुरंगों का निरीक्षण किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियंत्रण कक्ष का भी दौरा किया। राज्यपाल ने कहा कि इस फोरलेन परियोजना से भी राज्य के पर्यटन विकास सहित अन्य क्षेत्रों को लाभ पहुंचेगा। शुक्ल ने ये भी कहा कि फोरलेन प्रोजेक्ट पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है।

'कीरतपुर-मनाली फोरलेन से प्रदेश के विकास को मिलेगी और गति'- हणोगी में सुरंग का निरीक्षण कर बोले राज्यपाल

Your browser does not support the audio element.

मंडी, जागरण संवाददाता। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि कीरतपुर मनाली फोरलेन से प्रदेश के विकास को और गति मिलेगी। आवाजाही सुगम होगी। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी। उन्होंने बुधवार को कीरतपुर मनाली फोरलेन के पंडोह से टकोली खंड के कार्य की प्रगति की समीक्षा की। राज्यपाल ने फोरलेन व यातायात सुरंगों का निरीक्षण किया। इसी के साथ, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियंत्रण कक्ष का दौरा किया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों ने राज्यपाल को विभिन्न सुविधाओं और अन्य नियंत्रण प्रणाली से अवगत करवाया। 'पर्यटन विकास सहित अन्य क्षेत्रों को पहुंचेगा लाभ' राज्यपाल ने निर्माण कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि अटल टनल का निर्माण प्रदेश के विकास में एक अनूठी पहल है। अब इस फोरलेन परियोजना से भी राज्य के पर्यटन विकास सहित अन्य क्षेत्रों को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने इस विकास परियोजना को स्वीकृत करने तथा राज्य के लिए क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। 'प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है फोरलेन प्रोजेक्ट' शुक्ल ने कहा कि कीरतपुर से मनाली तक की यह फोरलेन परियोजना प्रधानमंत्री का 'ड्रीम प्रोजेक्ट' शीघ्र पूरा होने वाला है। बाद में उन्होंने द्रंग विधानसभा क्षेत्र के बागी में गत दिनों बादल फटने से हुए नुकसान का जायजा लिया। प्रभावितों से बात कर उन्हें हरसंभव सहायता दिलाने का आश्वासन दिया।

Edited By: Rajat Mourya