Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

हिमाचल में अगले साल सितंबर में घोषित हो जाएंगे चुनाव, भाजपा अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में भरी तैयारी की हुंकार

By Mukesh Kumar Edited By: Rajesh Sharma
Published: Sun, 13 Sep 2026 05:13 PM (IST)

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डा. राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल में अगले साल सितंबर तक चुनाव घोषित हो जाएंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत से बड़ी जीत हासिल करेगी।

धर्मपुर में भाजपा कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम की शुरुआत करते पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल। जागरण

धर्मपुर में भाजपा कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम की शुरुआत करते पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल। जागरण

HighLights

  1. हिमाचल में अगले साल सितंबर तक चुनाव घोषित होने की संभावना।

  2. कांग्रेस सरकार अपनी गारंटियां पूरी करने में विफल रही: डा. बिंदल।

  3. भाजपा कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सरकार की नाकामियां बताने का आह्वान।

जागरण संवाददाता, मंडी। धर्मपुर में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डा. राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार अपनी ही समस्याओं में उलझी हुई है। उन्होंने बताया कि अगले साल सितंबर तक चुनाव घोषित होंगे और भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत से पार्टी बड़े पैमाने पर चुनाव जीतेगी। डा. बिंदल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि धर्मपुर से रजत ठाकुर को जीताकर भेजें। 

उन्होंने पंचायतीराज चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि 63 में से 44 प्रधान व अन्य सदस्य भाजपा के जीतकर आए हैं। 

बूथ स्तर पर जाकर बताएं सरकार की नाकामियां

प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी गारंटियों को पूरा नहीं किया है। महिलाओं को न तो 1500 रुपये मिले और न ही 300 यूनिट बिजली। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर जाकर यह बताने की सलाह दी कि सरकार का यह वादा केवल छलावा है।

धर्मपुर में गलती सुधारने का आह्वान

डा. बिंदल ने पूर्व मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह के विकास कार्यों की सराहना की और कहा कि धर्मपुर ने पिछली बार जो गलती की थी, उसे इस बार सुधारना होगा। आपदा के बाद स्थानीय विधायक और नेता नजर नहीं आए, जबकि भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रजत ठाकुर और महेंद्र सिंह ठाकुर लोगों के बीच सक्रिय रहे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और पूर्व प्रत्याशी रजत ठाकुर ने भी विचार साझा किए।

यह भी पढ़ें: CM सुक्खू फिर जाएंगे दिल्ली, केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे हिमाचल के 3 प्रमुख मुद्दे; डिमांड ड्राफ्ट तैयार 