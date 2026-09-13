हिमाचल में अगले साल सितंबर में घोषित हो जाएंगे चुनाव, भाजपा अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में भरी तैयारी की हुंकार

जागरण संवाददाता, मंडी। धर्मपुर में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डा. राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार अपनी ही समस्याओं में उलझी हुई है। उन्होंने बताया कि अगले साल सितंबर तक चुनाव घोषित होंगे और भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत से पार्टी बड़े पैमाने पर चुनाव जीतेगी। डा. बिंदल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि धर्मपुर से रजत ठाकुर को जीताकर भेजें।



उन्होंने पंचायतीराज चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि 63 में से 44 प्रधान व अन्य सदस्य भाजपा के जीतकर आए हैं।

बूथ स्तर पर जाकर बताएं सरकार की नाकामियां प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी गारंटियों को पूरा नहीं किया है। महिलाओं को न तो 1500 रुपये मिले और न ही 300 यूनिट बिजली। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर जाकर यह बताने की सलाह दी कि सरकार का यह वादा केवल छलावा है।