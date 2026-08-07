हिमाचल राजस्व विभाग रिकॉर्ड में अवैध रूप से दर्ज प्रविष्टियां कोर्ट ने की रद, 9 साल बाद कानूनी वारिसों को मिला हक

जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश में वरिष्ठ सिविल जज कोर्ट एक सुंदरनगर ने डैहर में लाखों रुपये मूल्य की भूमि से जुड़े नौ वर्ष पुराने विवाद में फैसला सुनाया है। अदालत ने राजस्व रिकॉर्ड में अवैध रूप से दर्ज गैर मौरूसी (गैर-कब्जेदार) किरायेदारी की प्रविष्टियों को शून्य घोषित करते हुए वादी के पक्ष में डिक्री पारित की है। कोर्ट ने प्रतिवादियों को विवादित भूमि का खाली कब्जा सौंपने और उस पर किए गए अवैध निर्माण को तुरंत ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं।

पुश्तैनी जमीन पर गलत तरीके से दर्ज किया था नाम यह मामला डैहर गांव की खसरा नंबर 99 (रकबा 00-08-08 बीघा) भूमि से संबंधित है। दिवंगत सोहन लाल के कानूनी वारिसों नंद लाल और राकेश कुमार ने याचिका में कहा था कि वर्ष 1980-81 के बंदोबस्त के दौरान राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से उनकी पुश्तैनी जमीन पर प्रतिवादियों के पूर्वजों को गलत तरीके से गैर-मौरूसी बिला लगान के तहत रिश्तेदारी दर्ज कर दिया गया था।