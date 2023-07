राज्यसभा सदस्य एवं हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ल ने कहा कि भाजपा नेता आपदा में राजनीति करने के बजाय केंद्र सरकार से आर्थिक मदद दिलाएं। केंद्र की मदद के बिना प्रदेश सरकार ने आपदा में सराहनीय कार्य किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी टीम के साथ मैदान में उतर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में फंसे देश विदेश के 78000 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित निकाला है।

हिमाचल कांग्रेस प्रभारी ने भाजपा पर साधा निशाना, केंद्र की आर्थिक सहायता के दावों को बता रहे खोखला

मंडी, जागरण संवाददाता। राज्यसभा सदस्य एवं हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ल ने कहा कि भाजपा नेता आपदा में राजनीति करने के बजाय केंद्र सरकार से आर्थिक मदद दिलाएं। केंद्र की मदद के बिना प्रदेश सरकार ने आपदा में सराहनीय कार्य किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी टीम के साथ मैदान में उतर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में फंसे देश विदेश के 78000 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित निकाला है। प्रदेश सरकार ने हजारों लोगों की जिंदगी बचाने का काम किया है। मौसम साफ होने के दो दिन के अंदर बिजली, पानी और दूरसंचार सेवाएं बहाल कर लोगों को राहत पहुंचाई है। मुख्यमंत्री ने खुद हर प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर प्रभावितों को एक-एक लाख रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। मीडिया को जारी एक बयान में राजीव शुक्ल ने कहा कि भाजपा नेता प्रदेश में जगह जगह घूम कर बाढ़ प्रभावितों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। 180 करोड़ की राशि झूठ- कांग्रेस केंद्र की ओर से 180 करोड़ की आर्थिक सहायता राशि जारी होने की जो बात कही जा रही है। उसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। वह हिमाचल की पिछली लंबित आपदा सहायता राशि थी। प्रदेश में 7000 से 8000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई के लिए केंद्र ने अभी फूटी कौड़ी नहीं दी है। प्रदेश सरकार और संगठन बाढ़ प्रभावितों को हरसंभव मदद देगा। जनता को भाजपा की सच्चाई का तला पता- कांग्रेस उन्हाेंने आपदा की इस घड़ी में जान जोखिम में डाल कार्य करने वाले राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की प्रशंसा की है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के प्रयासों को भी सराहा है। बकौल राजीव शुक्ल, प्रदेश की जनता भाजपा की कथनी और करनी में अंतर जान चुकी है। देवभूमि की जनता इस भेदभाव को लेकर विधानसभा चुनाव की तरह आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को यहां से विदाई देगी।

