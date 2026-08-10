हिमाचल में सड़क धंसने से मकान की छत पर जा गिरा सीमेंट से लदा ट्रक, आवाज सुनते ही सहमकर बाहर भागे लोग

संवाद सहयोगी, सुंदरनगर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में सुंदरनगर-करसोग सड़क पर सोमवार सुबह करीब पांच बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। जयदेवी गुरुद्वारे के समीप सीमेंट से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे स्थित एक मकान की छत पर जा गिरा। परिवार के सदस्य घर के अंदर सो रहे थे, जो आवाज सुनते ही सहमकर बाहर भागे। गनीमत यह रही कि मकान के अंदर मौजूद लोग सुरक्षित बच गए, जबकि ट्रक चालक घायल है।

वाहन को पास देते वक्त हुआ हादसा सीमेंट से लदा ट्रक करसोग की ओर जा रहा था। जयदेवी के पास सामने से आ रहे अन्य वाहन को पास देते समय अचानक सड़क का किनारा धंस गया। जमीन धंसते ही चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और ट्रक अनियंत्रित होकर नीचे बने रिहाइशी मकान की छत पर जा गिरा।