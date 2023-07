Himachal Tomato Price: बल्ह के टमाटर ने तोड़े रिकॉर्ड, 2700 रुपये में बिका 20 किलो का क्रेट; किसान मालामाल

बल्ह का टमाटर मौजूदा समय में दिल्ली पंजाब और हरियाणा की मंडियों में जा रहा है। इन राज्यों के व्यापारी कुल्लू के लिए आए थे लेकिन बल्ह से टमाटर लेकर जा रहे हैं। व्यापारी सतीश ने कहा कि पहले तो किसान खेतों में बचे खराब टमाटरों को निकालता भी नहीं था। अबकी बार वही टमाटर 2000 से 2700 रुपये प्रति क्रेट मिल रहे हैं।

बल्ह के टमाटर ने तोड़े रिकॉर्ड, 2700 रुपये में बिका 20 किलो का क्रेट; किसान मालामाल

नरचौक/मंडी, संवाद सहयोगी। मंडी जिले की बल्ह घाटी के टमाटर ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शनिवार को टमाटर का 20 किलो का क्रेट 2700 रुपये में बिका। इससे पहले, इतनी ज्यादा कीमत टमाटर की कभी नहीं मिली है। कई बार अच्छे दाम मिले हैं लेकिन वह भी 1500 रुपये तक ही रहते थे। अबकी बार अच्छे दाम मिलने से किसान खुश हैं। यहां टमाटर का सीजन लगभग समाप्त होने को है। जिन किसानों ने देरी से टमाटर की पौध लगाई थी उनके खेतों में अभी फसल बची है। अब उनकी चांदी हो रही है। 15 जुलाई तक बल्ह का टमाटर खत्म और कुल्लू का तैयार हो जाता है। 'कुल्लू नहीं पहुंच पा रहे व्यापारी, इसलिए बढ़ रही...' अन्य राज्यों के व्यापारी बल्ह की बजाय कुल्लू में डेरा जमा लेते थे। अबकी बार बरसात से कुल्लू में भारी नुकसान हुआ है। रास्ते खराब होने के कारण व्यापारी कुल्लू तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इससे बल्ह के टमाटर की मांग बढ़ती जा रही है। हालांकि, अब बल्ह का टमाटर अच्छी किस्म का नहीं रह गया है, फिर भी महंगे दाम में बिक रहा है। 'कुछ किसान धोखा कर रहे हैं' दिल्ली के व्यापारी सतीश का कहना है कि कहीं टमाटर नहीं मिल रहा। अब यहीं से जो मिल रहा है उसको ले जाना पड़ रहा है। कुछ किसान व्यापारियों के साथ धोखा कर रहे हैं। क्रेट के नीचे-नीचे गला हुआ टमाटर डाल रहे हैं। ऊपर से अच्छा टमाटर रख दे रहे हैं। इससे बहुत घाटा उठाना पड़ रहा है। बल्ह का टमाटर मौजूदा समय में दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की मंडियों में जा रहा है। इन राज्यों के व्यापारी कुल्लू के लिए आए थे लेकिन बल्ह से टमाटर लेकर जा रहे हैं। सीजन समाप्त होने के बाद जो टमाटर खेतों में बच जाता था उसका भी एक दाम मिल रहा है। सतीश ने कहा कि पहले तो किसान उसको निकालता भी नहीं था। अबकी बार वही टमाटर 2000 से 2700 रुपये प्रति क्रेट मिल रहे हैं। कुछ किसान तो व्यापारियों से सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे हैं।

Edited By: Rajat Mourya