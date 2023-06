'बरसात से निपटने की सरकार के पास कोई तैयारी नहीं, सहायता राशि तक नहीं दी'- मंडी में बोले पूर्व CM जयराम ठाकुर

हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बारिश से तबाही के बाद भी शासन और प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को सरकार की ओर से अभी तक कोई सहायता राशि नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा रोकी नहीं जा सकती लेकिन उससे बचाव तो किया जा सकता है।

'बरसात से निपटने की सरकार के पास कोई तैयारी नहीं, सहायता राशि तक नहीं दी'- मंडी में बोले जयराम ठाकुर

थुनाग/मंडी, संवाद सहयोगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के पास बरसात से निपटने की कोई तैयारी नहीं है। पहली ही बारिश ने सरकार की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। प्रदेश भर में हुई तबाही के बाद शासन व प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। प्रभावितों को सरकार की ओर से कोई सहायता राशि नहीं मिली है। उन्होंने बुधवार को सराज विधानसभा क्षेत्र की बारिश प्रभावित क्षेत्र तुंगाधार पंचायत का दौरा किया। नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित लोगों का हालचाल जान उन्हें हरसंभव मदद देने का आश्वासन दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि बारिश के कारण सराज क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। जंजहैली जाने वाली सड़क पर मलबा पड़ा है। इसे अभी हटाया नहीं गया है। 'सड़क मलबे से भरी पड़ी है' जयराम ठाकुर ने कहा कि सड़क मलबे से भरी पड़ी है। नाले में मलबा जमा होने के कारण उसका रास्ता बदल गया। वह रिहायशी क्षेत्रों से होकर बह रहा है। उसे मशीन लगाकर हटाया जाना चाहिए। इससे नुकसान कम होता। प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लोगों की गाड़ियां व घर बह गए। लेकिन एक भी अधिकारी अभी तक प्रभावित लोगों के पास नहीं पहुंचा हैं। न ही किसी भी प्रभावित परिवार को एक पैसे की सहायता दी गई है। 'राहत कार्य में तेजी से लाई जा सकती है' उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा रोकी नहीं जा सकती लेकिन उससे बचाव तो किया जा सकता है। राहत कार्य में तेजी लाई जा सकती है। उन्होंने उपायुक्त मंडी समेत अन्य विभागों के अधिकारियों को प्रभावित परिवारों को सहायता पहुंचाने के लिए उन्होंने उपायुक्त मंडी समेत अन्य अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सबसे आग्रह करते हुए कहा कि भारी बरसात को देखते हुए अनावश्यक यात्रा से बचें और नदी-नालों एवं भूस्खलन संभावित स्थानों के करीब न जाएं।

Edited By: Rajat Mourya