ब्यास नदी में आई बाढ़ से मनाली, कुल्लू और मंडी में हुआ भारी नुकसान, तीन दिन से लाइट व टेलीफोन सेवाएं ठप

ब्यास नदी में आई बाढ़ से मनाली, कुल्लू, मंडी में हुआ भारी नुक्सान, विद्युत व दूरसंचार सेवाएं ठप

मंडी, जागरण संवाददाता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू थोड़ी देर में बाढ़ प्रभावित मनाली, कुल्लू तथा मंडी का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। उनका लाहुल स्पीति जिला के सिस्सु जाने का कार्यक्रम भी तय है। अगर मौसम अनुकूल रहा तो। ब्यास नदी में आई बाढ़ से मनाली से मंडी तक भारी नुकसान हुआ है। मनाली, कुल्लू में 3 दिन से विद्युत व दूरसंचार सेवाएं ठप हैं। समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री सुक्खू कई होटल, मकान, दुकानें व पुल बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं । करोड़ों रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है। भुंतर हवाई अडडा प्रबंधन ने मुख्यमंत्री के हेलीकाप्टर को लैंड करने की अनुमति प्रदान कर दी है। सासे व सिस्सु में भी हैलीपैड तैयार रखा गया है। हवाई सर्वेक्षण के बाद मुख्यमंत्री कुल्लू में अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ से हुए नुकसान व मौजूदा हालात की समीक्षा करेंगे । जगत सिंह नेगी भी कुल्लू पहुंचे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी भी कुल्लू पहुंच गए हैं। वहीं केंद्र सरकार ने राहत व बचाव कार्य के लिए वायु सेना का 20 सीटर हेलीकॉप्टर भेजा है जो भुंतर हवाई अड्डे पर पहुंच गया है। लाहुल स्पीति के चंद्रताल में फंसे 300 पर्यटकों का रेस्क्यू करने काजा से रवाना हुई टीम कुंजम दर्रे पर पहुंच गई है। वहां बर्फ हटाने के बाद टीम 2 बजे के करीब चंद्रताल पहुंचेगी। ठीम के साथ डाॅक्टरों का दल डाॅक्टरों का एक दल भी इस टीम के साथ है। पर्यटकों को सड़क मार्ग से सायं तक लोसर पहुंचाया जाएगा । पुलिस अधीक्षक लाहुल स्पीति मयंक चौधरी दो दिन से चंद्रताल में डेरा डाले हुए हैं । मंगलवार प्रातः उनकी उपायुक्त लाहुल राहुल कुमार से सेटलाइट फोन से बात हुई । वायु सेना के हैलीकाप्टर को भी तैयार रखा गया है । आपात स्थिति में मद्द ली जा सकती है।

Edited By: Nidhi Vinodiya