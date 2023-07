Himachal Rain Fury: हिमाचल में बाढ़-बारिश से भारी तबाही, सरकार ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर किए जारी

मंडी, जागरण संवाददाता: हिमाचल में लगातार हो रही मूसलधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। पिछले 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश से प्रदेश के लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। बारिश से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। नदियां भी उफान पर हैं। राज्य सरकार ने संबंधित जिलों के हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं।

ब्यास नदी का रौद्र रूप फिलहाल शांत हो गया है, लेकिन खतरा अभी बरकरार है। कैचमेंट क्षेत्र में दोबारा भारी वर्षा शुरु हो गई है। इससे नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना है। कल के मुकाबले नदी में पानी की आवक आधे से ज्यादा कम हो गई है।

रविवार को नदी में पानी की आवक पिछले सभी आंकड़ों को धराशायी करते हुए सवा दो लाख क्यूसेक तक पहुंच गई थी। इससे निचले क्षेत्रों में खासकर पंडोह बाजार व मंडी शहर में लोगों के घरों में पानी घुस गया था। कई पुल पानी के तेज बहाव की भेंट चढ़ गए थे।

#WATCH | Himachal Pradesh | Latest visuals from Mandi around Victoria Bridge, Panchvakhtra Temple and another bridge that has been damaged following incessant heavy rainfall. pic.twitter.com/8gKOfbvfKT